Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предостерегли Киев от посягательств на Крымский мост - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 25.11.2023 (обновлено: 14:12 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/posyagatelstva-1911809152.html
В Госдуме предостерегли Киев от посягательств на Крымский мост
В Госдуме предостерегли Киев от посягательств на Крымский мост - РИА Новости, 25.11.2023
В Госдуме предостерегли Киев от посягательств на Крымский мост
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил о неминуемых последствиях для киевских властей в случае провокации в отношении Крымского моста. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:11
2023-11-25T14:12
россия
киев
украина
владимир путин
михаил шеремет
оон
госдума рф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:198:2481:1593_1920x0_80_0_0_cfc4e3184ea89f6c46f9df76c0a88644.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил о неминуемых последствиях для киевских властей в случае провокации в отношении Крымского моста. Ранее глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме украинского телеканала"1+1" выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима и пообещал полуострову "много сюрпризов". "Не пугай других, самому страшно не будет. Наша современная жизнь полна сюрпризов и мы готовы морально и технически к любому развитию событий. А вот киевскому режиму стоило бы задуматься о неминуемых последствиях. Такие заявления украинских нацистов лишь убеждают нас в нашей правоте по полному и безоговорочному уничтожению украинского режима", - сказал Шеремет РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20231124/most-1911678287.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456601_0:0:2363:1772_1920x0_80_0_0_ee73877a8406022e26171c1cd903f3e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, владимир путин, михаил шеремет, оон, госдума рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Михаил Шеремет, ООН, Госдума РФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Госдуме предостерегли Киев от посягательств на Крымский мост

Шеремет предупредил о последствиях для Киева при посягательстве на Крымский мост

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил о неминуемых последствиях для киевских властей в случае провокации в отношении Крымского моста.
Ранее глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме украинского телеканала"1+1" выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима и пообещал полуострову "много сюрпризов".
«
"Не пугай других, самому страшно не будет. Наша современная жизнь полна сюрпризов и мы готовы морально и технически к любому развитию событий. А вот киевскому режиму стоило бы задуматься о неминуемых последствиях. Такие заявления украинских нацистов лишь убеждают нас в нашей правоте по полному и безоговорочному уничтожению украинского режима", - сказал Шеремет РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Песков не стал комментировать сообщения СМИ о тоннеле под Крымским мостом
24 ноября, 17:13
 
РоссияКиевУкраинаВладимир ПутинМихаил ШереметООНГосдума РФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала