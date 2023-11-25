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В Госдуме предостерегли Киев от посягательств на Крымский мост
В Госдуме предостерегли Киев от посягательств на Крымский мост - РИА Новости, 25.11.2023
В Госдуме предостерегли Киев от посягательств на Крымский мост
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил о неминуемых последствиях для киевских властей в случае провокации в отношении Крымского моста. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:11
2023-11-25T14:11
2023-11-25T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил о неминуемых последствиях для киевских властей в случае провокации в отношении Крымского моста. Ранее глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме украинского телеканала"1+1" выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима и пообещал полуострову "много сюрпризов". "Не пугай других, самому страшно не будет. Наша современная жизнь полна сюрпризов и мы готовы морально и технически к любому развитию событий. А вот киевскому режиму стоило бы задуматься о неминуемых последствиях. Такие заявления украинских нацистов лишь убеждают нас в нашей правоте по полному и безоговорочному уничтожению украинского режима", - сказал Шеремет РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, киев, украина, владимир путин, михаил шеремет, оон, госдума рф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Михаил Шеремет, ООН, Госдума РФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Госдуме предостерегли Киев от посягательств на Крымский мост
Шеремет предупредил о последствиях для Киева при посягательстве на Крымский мост