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Еще один житель Донецка пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/postradavshiy-1911814505.html
Еще один житель Донецка пострадал при атаке украинского беспилотника
Еще один житель Донецка пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 25.11.2023
Еще один житель Донецка пострадал при атаке украинского беспилотника
Еще один мирный житель Донецка пострадал в результате сброса снаряда с украинского БПЛА в Петровском районе Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:48
2023-11-25T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Еще один мирный житель Донецка пострадал в результате сброса снаряда с украинского БПЛА в Петровском районе Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в 13.05 сбросили на Петровский район Донецка один боеприпас с БПЛА. &quot;В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по улице Маркина ранен мужчина 1989 года рождения, повреждено транспортное средство&quot;, - написал Кулемзин.Ранее мэр сообщал, что в субботу Кировском районе города женщина также пострадала в результате сброса снаряда с БПЛА.
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
Еще один житель Донецка пострадал при атаке украинского беспилотника

Кулемзин: еще один мирный житель пострадал при сбросе снаряда с дрона в Донецке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Еще один мирный житель Донецка пострадал в результате сброса снаряда с украинского БПЛА в Петровском районе Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в 13.05 сбросили на Петровский район Донецка один боеприпас с БПЛА.
«

"В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по улице Маркина ранен мужчина 1989 года рождения, повреждено транспортное средство", - написал Кулемзин.

Ранее мэр сообщал, что в субботу Кировском районе города женщина также пострадала в результате сброса снаряда с БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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