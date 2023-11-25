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Еще один житель Донецка пострадал при атаке украинского беспилотника
Еще один житель Донецка пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 25.11.2023
Еще один житель Донецка пострадал при атаке украинского беспилотника
Еще один мирный житель Донецка пострадал в результате сброса снаряда с украинского БПЛА в Петровском районе Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:48
2023-11-25T14:48
2023-11-25T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Еще один мирный житель Донецка пострадал в результате сброса снаряда с украинского БПЛА в Петровском районе Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в 13.05 сбросили на Петровский район Донецка один боеприпас с БПЛА. "В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по улице Маркина ранен мужчина 1989 года рождения, повреждено транспортное средство", - написал Кулемзин.Ранее мэр сообщал, что в субботу Кировском районе города женщина также пострадала в результате сброса снаряда с БПЛА.
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Еще один житель Донецка пострадал при атаке украинского беспилотника
Кулемзин: еще один мирный житель пострадал при сбросе снаряда с дрона в Донецке