https://ria.ru/20231125/postradavshiy-1911814505.html

Еще один житель Донецка пострадал при атаке украинского беспилотника

Еще один житель Донецка пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 25.11.2023

Еще один житель Донецка пострадал при атаке украинского беспилотника

Еще один мирный житель Донецка пострадал в результате сброса снаряда с украинского БПЛА в Петровском районе Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:48

2023-11-25T14:48

2023-11-25T14:48

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алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Еще один мирный житель Донецка пострадал в результате сброса снаряда с украинского БПЛА в Петровском районе Донецка, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска в 13.05 сбросили на Петровский район Донецка один боеприпас с БПЛА. "В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по улице Маркина ранен мужчина 1989 года рождения, повреждено транспортное средство", - написал Кулемзин.Ранее мэр сообщал, что в субботу Кировском районе города женщина также пострадала в результате сброса снаряда с БПЛА.

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

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Наталья Макарова

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