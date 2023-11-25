https://ria.ru/20231125/posledstviya-1911839649.html

Руки связаны. СМИ раскрыли ужасающие последствия удара Запада по Украине

Руки связаны. СМИ раскрыли ужасающие последствия удара Запада по Украине - РИА Новости, 25.11.2023

Руки связаны. СМИ раскрыли ужасающие последствия удара Запада по Украине

Вооруженные силы Украины не смогут остановить наступления российских военных из-за неспособности западных стран поставить Киеву достаточное количество... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T17:58

2023-11-25T17:58

2023-11-25T17:58

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут остановить наступления российских военных из-за неспособности западных стран поставить Киеву достаточное количество артиллерийских снарядов калибра 155-мм, пишет Telegraph."Без снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступления российских военных, ни сама наступать в будущем", — говорится в материале.Как указали журналисты, страны Запада не смогут выполнить свое обещание поставить Киеву необходимое количество 155-миллиметровых боеприпасов из-за их медленного производства, а также необходимости перенаправить некоторые резервы Израилю из-за конфликта с ХАМАС.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников сообщало, что Украина испытывает острую нехватку как в боеприпасах, так и в военнослужащих.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20231125/manevr-1911832254.html

https://ria.ru/20231125/uzhas-1911823988.html

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в мире, украина, киев, израиль, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, хамас, нато, политика