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Руки связаны. СМИ раскрыли ужасающие последствия удара Запада по Украине - РИА Новости, 25.11.2023
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17:58 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/posledstviya-1911839649.html
Руки связаны. СМИ раскрыли ужасающие последствия удара Запада по Украине
Руки связаны. СМИ раскрыли ужасающие последствия удара Запада по Украине - РИА Новости, 25.11.2023
Руки связаны. СМИ раскрыли ужасающие последствия удара Запада по Украине
Вооруженные силы Украины не смогут остановить наступления российских военных из-за неспособности западных стран поставить Киеву достаточное количество... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T17:58
2023-11-25T17:58
в мире
украина
киев
израиль
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
хамас
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут остановить наступления российских военных из-за неспособности западных стран поставить Киеву достаточное количество артиллерийских снарядов калибра 155-мм, пишет Telegraph.&quot;Без снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступления российских военных, ни сама наступать в будущем&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, страны Запада не смогут выполнить свое обещание поставить Киеву необходимое количество 155-миллиметровых боеприпасов из-за их медленного производства, а также необходимости перенаправить некоторые резервы Израилю из-за конфликта с ХАМАС.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников сообщало, что Украина испытывает острую нехватку как в боеприпасах, так и в военнослужащих.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20231125/manevr-1911832254.html
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в мире, украина, киев, израиль, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, хамас, нато, политика
В мире, Украина, Киев, Израиль, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, ХАМАС, НАТО, Политика
Руки связаны. СМИ раскрыли ужасающие последствия удара Запада по Украине

Telegraph: ВСУ не смогут сдерживать наступления ВС России без 155-мм снарядов

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта недалеко от Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не смогут остановить наступления российских военных из-за неспособности западных стран поставить Киеву достаточное количество артиллерийских снарядов калибра 155-мм, пишет Telegraph.
«

"Без снарядов Украина не сможет ни сдерживать наступления российских военных, ни сама наступать в будущем", — говорится в материале.

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Как указали журналисты, страны Запада не смогут выполнить свое обещание поставить Киеву необходимое количество 155-миллиметровых боеприпасов из-за их медленного производства, а также необходимости перенаправить некоторые резервы Израилю из-за конфликта с ХАМАС.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников сообщало, что Украина испытывает острую нехватку как в боеприпасах, так и в военнослужащих.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
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