https://ria.ru/20231125/pogoda-1911785316.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 25.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Небольшой снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T09:56
2023-11-25T09:56
2023-11-25T09:57
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать теряющий силы циклонический вихрь. "В Москве и окрестностях ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Днем в Москве минус 3-5 градусов, по Московской области - минус 2-7 градусов", - сказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть западный и северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. "После вчерашнего рекордного падения атмосферного давления сегодня показания барометров будут расти и составят 737 миллиметров ртутного столба, что пока ниже нормы", - указал Леус.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидаются снег и до минус пяти градусов