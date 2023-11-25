https://ria.ru/20231125/pogoda-1911785316.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 25.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Небольшой снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T09:56

2023-11-25T09:56

2023-11-25T09:57

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать теряющий силы циклонический вихрь. "В Москве и окрестностях ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Днем в Москве минус 3-5 градусов, по Московской области - минус 2-7 градусов", - сказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть западный и северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. "После вчерашнего рекордного падения атмосферного давления сегодня показания барометров будут расти и составят 737 миллиметров ртутного столба, что пока ниже нормы", - указал Леус.

https://ria.ru/20231123/katki-1911373701.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода