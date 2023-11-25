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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 25.11.2023
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09:56 25.11.2023 (обновлено: 09:57 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/pogoda-1911785316.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 25.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Небольшой снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T09:56
2023-11-25T09:57
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать теряющий силы циклонический вихрь. "В Москве и окрестностях ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Днем в Москве минус 3-5 градусов, по Московской области - минус 2-7 градусов", - сказал Леус. Синоптик добавил, что ветер будет дуть западный и северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. "После вчерашнего рекордного падения атмосферного давления сегодня показания барометров будут расти и составят 737 миллиметров ртутного столба, что пока ниже нормы", - указал Леус.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидаются снег и до минус пяти градусов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве
Сотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник коммунальных служб отчищает крышу одного из домов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать теряющий силы циклонический вихрь.
"В Москве и окрестностях ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Днем в Москве минус 3-5 градусов, по Московской области - минус 2-7 градусов", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть западный и северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.
"После вчерашнего рекордного падения атмосферного давления сегодня показания барометров будут расти и составят 737 миллиметров ртутного столба, что пока ниже нормы", - указал Леус.
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МоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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