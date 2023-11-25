https://ria.ru/20231125/plennye-1911791442.html
СМИ рассказали о состоянии освобожденных пленных ХАМАС
СМИ рассказали о состоянии освобожденных пленных ХАМАС - РИА Новости, 25.11.2023
СМИ рассказали о состоянии освобожденных пленных ХАМАС
Освобожденные в пятницу из плена движения ХАМАС 13 человек, доставленные в израильские больницы, находятся в хорошем и стабильном состоянии, сообщает издание... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:11
2023-11-25T11:11
2023-11-25T11:11
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Освобожденные в пятницу из плена движения ХАМАС 13 человек, доставленные в израильские больницы, находятся в хорошем и стабильном состоянии, сообщает издание Haaretz со ссылкой на медиков. "В больнице Петах-Тиква сообщили, что восемь освобожденных детей и женщин, находящихся на ее попечении, находятся в хорошем состоянии", - пишет издание. Кроме того, приводятся данные медицинского центра Вольфсона в городе Холон, что "пятеро освобождённых пленных, прибывших вчера, находятся в стабильном состоянии", каждого лечат в соответствии с состоянием. В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231125/izrail-1911789851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ рассказали о состоянии освобожденных пленных ХАМАС
Haaretz: освобожденные пленные ХАМАС находятся в хорошем состоянии
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Освобожденные в пятницу из плена движения ХАМАС 13 человек, доставленные в израильские больницы, находятся в хорошем и стабильном состоянии, сообщает издание Haaretz
со ссылкой на медиков.
"В больнице Петах-Тиква сообщили, что восемь освобожденных детей и женщин, находящихся на ее попечении, находятся в хорошем состоянии", - пишет издание.
Кроме того, приводятся данные медицинского центра Вольфсона в городе Холон, что "пятеро освобождённых пленных, прибывших вчера, находятся в стабильном состоянии", каждого лечат в соответствии с состоянием.
В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля
была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей.
Эксперт рассказал, какие цели преследует Израиль от перемирия в Газе
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Армия Израиля заявила, что возобновит боевые действия после перемирия
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
В субботу ХАМАС может отпустить множество заложников-детей, пишут СМИ