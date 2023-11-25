https://ria.ru/20231125/peregovory-1911854743.html

Эксперт рассказал, в каком случае Украина возобновит переговоры с Россией

Эксперт рассказал, в каком случае Украина возобновит переговоры с Россией - РИА Новости, 25.11.2023

Эксперт рассказал, в каком случае Украина возобновит переговоры с Россией

Киев возобновит переговорный процесс с Москвой, если западные страны прикажут Владимиру Зеленскому приступить к ним, заявил РИА Новости турецкий политолог,... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T19:47

2023-11-25T19:47

2023-11-25T19:47

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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СТАМБУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Киев возобновит переговорный процесс с Москвой, если западные страны прикажут Владимиру Зеленскому приступить к ним, заявил РИА Новости турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга Народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны после переговоров с российской стороной в Стамбуле, тогда Борис Джонсон, занимавший пост премьер-министра Великобритании, призвал Киев ничего не подписывать с РФ. Сезер напомнил, что вскоре после стамбульских переговоров Джонсон посетил Киев и провел переговоры с Зеленским. "На фоне этого заявления можно сказать, что если Запад отдаст указания Зеленскому, то может начаться заново мирный процесс", - отметил эксперт. По мнению Сезера, особых изменений на поле боя после этих заявлений депутата ожидать не стоит, особенно пока у власти Зеленский. "Зеленский не сам решает, вести ли переговоры, поэтому результатов ожидать не стоит. К тому же он принял закон, запрещающий вести их с Россией. Если только Запад прикажет Зеленскому или же вместо него президентом станет кто-то другой, тогда переговоры могут возобновиться. В Анкаре или Стамбуле - не так важно", - отметил Сезер. По его словам, Турция на данный момент остается беспристрастной и занимает объективную позицию. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад регулярно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20231125/peregovory-1911821901.html

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