https://ria.ru/20231125/oruzhie-1911874560.html

Британский военный: все партнеры Киева, кроме США, уже отдали свое оружие

Британский военный: все партнеры Киева, кроме США, уже отдали свое оружие - РИА Новости, 25.11.2023

Британский военный: все партнеры Киева, кроме США, уже отдали свое оружие

Бывший британский офицер Глен Грант заявил, что все западные партнеры Украины, кроме США, уже отдали Киеву все запасы вооружения. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T23:18

2023-11-25T23:18

2023-11-25T23:18

специальная военная операция на украине

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россия

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нато

пентагон

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Бывший британский офицер Глен Грант заявил, что все западные партнеры Украины, кроме США, уже отдали Киеву все запасы вооружения. "Все страны, кроме Соединенных Штатов, уже отдали все, что могли. Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и все еще ожидает поступления нового", - заявил Грант в интервью журналистам украинского телеканала "Еспресо", опубликованном на Youtube-канале телеканала. По мнению Гранта, США все еще обладают серьезными запасами вооружения, но по определенным причинам не спешат передавать его Киеву. Среди возможных причин Грант называет подготовку к войне с Китаем. Ранее бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США отправили на Украину почти все военные запасы и боеприпасы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231124/pomosch-1911714569.html

https://ria.ru/20231124/naemniki-1911473918.html

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украина, россия, сергей лавров, нато, пентагон, дмитрий песков, сша