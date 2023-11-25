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Британский военный: все партнеры Киева, кроме США, уже отдали свое оружие - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/oruzhie-1911874560.html
Британский военный: все партнеры Киева, кроме США, уже отдали свое оружие
Британский военный: все партнеры Киева, кроме США, уже отдали свое оружие - РИА Новости, 25.11.2023
Британский военный: все партнеры Киева, кроме США, уже отдали свое оружие
Бывший британский офицер Глен Грант заявил, что все западные партнеры Украины, кроме США, уже отдали Киеву все запасы вооружения. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T23:18
2023-11-25T23:18
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей лавров
нато
пентагон
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Бывший британский офицер Глен Грант заявил, что все западные партнеры Украины, кроме США, уже отдали Киеву все запасы вооружения. "Все страны, кроме Соединенных Штатов, уже отдали все, что могли. Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и все еще ожидает поступления нового", - заявил Грант в интервью журналистам украинского телеканала "Еспресо", опубликованном на Youtube-канале телеканала. По мнению Гранта, США все еще обладают серьезными запасами вооружения, но по определенным причинам не спешат передавать его Киеву. Среди возможных причин Грант называет подготовку к войне с Китаем. Ранее бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США отправили на Украину почти все военные запасы и боеприпасы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231124/pomosch-1911714569.html
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украина, россия, сергей лавров, нато, пентагон, дмитрий песков, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Пентагон, Дмитрий Песков, США
Британский военный: все партнеры Киева, кроме США, уже отдали свое оружие

Британский военный: все страны, кроме США, уже отдали Украине все, что могли

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Бывший британский офицер Глен Грант заявил, что все западные партнеры Украины, кроме США, уже отдали Киеву все запасы вооружения.
«
"Все страны, кроме Соединенных Штатов, уже отдали все, что могли. Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и все еще ожидает поступления нового", - заявил Грант в интервью журналистам украинского телеканала "Еспресо", опубликованном на Youtube-канале телеканала.
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По мнению Гранта, США все еще обладают серьезными запасами вооружения, но по определенным причинам не спешат передавать его Киеву. Среди возможных причин Грант называет подготовку к войне с Китаем.
Ранее бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США отправили на Украину почти все военные запасы и боеприпасы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТОПентагонДмитрий ПесковСША
 
 
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