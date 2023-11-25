Рейтинг@Mail.ru
Молдавский оппозиционер Шор не намерен ни с кем объединяться - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/oppozitsioner-1911873486.html
Молдавский оппозиционер Шор не намерен ни с кем объединяться
Молдавский оппозиционер Шор не намерен ни с кем объединяться - РИА Новости, 25.11.2023
Молдавский оппозиционер Шор не намерен ни с кем объединяться
Запрещенная в Молдавии партия "Шор" не намерена объединяться ни с правящей политсилой "Действие и солидарность" (ПДС), ни с оппозицией, она придет к власти... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T23:08
2023-11-25T23:08
в мире
молдавия
илан шор
возрождение
ирина влах
ион кику
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714578_17:0:979:541_1920x0_80_0_0_3492e0ac158a27f89cd50de600753573.jpg
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Запрещенная в Молдавии партия "Шор" не намерена объединяться ни с правящей политсилой "Действие и солидарность" (ПДС), ни с оппозицией, она придет к власти самостоятельно, заявил лидер политформирования Илан Шор. В начале ноября в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии. Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику предложил всем желающим принять участие во встрече 7 ноября, чтобы "запустить процесс освобождения страны от некомпетентной власти", однако эту дату решено было изменить из-за местных выборов. Бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах анонсировала создание нового общественного объединения - ассоциации "Платформа Молдова", которая будет находиться в оппозиции к действующей власти. Она также призвал оппозицию объединить усилия. "К сожалению, вынужден сказать - мы не имеем дело с оппозиционными партиями, потому что считаем, что у каждой из них одна цель - прийти к власти любой ценой, уцепиться за кормушку. И сегодняшние заявления "Мы не делаем коалицию с ПДС" - это ноль, они ее сделают, когда им будет нужно", - заявил Шор на брифинге. По его мнению, все, что предлагают оппозиционные силы народу сегодня, - это только слова про то, что "Майя плохая, мы будем лучше". "Но вы все уже были у власти по одному разу, все уже правили страной, но лучше при вас не стало. Я ни с властью, ни с оппозицией. Я сам по себе. И моя цель и моей команды, и я уверен, что мы этого добьемся, что мы самостоятельно придем к власти", - подчеркнул Шор. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911711716.html
https://ria.ru/20231124/moldavia-1911674623.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714578_138:0:859:541_1920x0_80_0_0_85bcea9389eeca06c1e4b8dc96a8e6c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, илан шор, возрождение, ирина влах, ион кику
В мире, Молдавия, Илан Шор, Возрождение, Ирина Влах, Ион Кику
Молдавский оппозиционер Шор не намерен ни с кем объединяться

Молдавский оппозиционер Шор не будет объединяться ни с властью, ни с оппозицией

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Запрещенная в Молдавии партия "Шор" не намерена объединяться ни с правящей политсилой "Действие и солидарность" (ПДС), ни с оппозицией, она придет к власти самостоятельно, заявил лидер политформирования Илан Шор.
В начале ноября в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии. Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику предложил всем желающим принять участие во встрече 7 ноября, чтобы "запустить процесс освобождения страны от некомпетентной власти", однако эту дату решено было изменить из-за местных выборов. Бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах анонсировала создание нового общественного объединения - ассоциации "Платформа Молдова", которая будет находиться в оппозиции к действующей власти. Она также призвал оппозицию объединить усилия.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Молдавия одобрила поправки в закон о применении международных санкций
24 ноября, 18:41
«
"К сожалению, вынужден сказать - мы не имеем дело с оппозиционными партиями, потому что считаем, что у каждой из них одна цель - прийти к власти любой ценой, уцепиться за кормушку. И сегодняшние заявления "Мы не делаем коалицию с ПДС" - это ноль, они ее сделают, когда им будет нужно", - заявил Шор на брифинге.
По его мнению, все, что предлагают оппозиционные силы народу сегодня, - это только слова про то, что "Майя плохая, мы будем лучше". "Но вы все уже были у власти по одному разу, все уже правили страной, но лучше при вас не стало. Я ни с властью, ни с оппозицией. Я сам по себе. И моя цель и моей команды, и я уверен, что мы этого добьемся, что мы самостоятельно придем к власти", - подчеркнул Шор.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Молдавия денонсировала пять соглашений с СНГ в области обороны
24 ноября, 16:51
 
В миреМолдавияИлан ШорВозрождениеИрина ВлахИон Кику
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала