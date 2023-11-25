https://ria.ru/20231125/oppozitsioner-1911873486.html

Молдавский оппозиционер Шор не намерен ни с кем объединяться

Молдавский оппозиционер Шор не намерен ни с кем объединяться - РИА Новости, 25.11.2023

Молдавский оппозиционер Шор не намерен ни с кем объединяться

Запрещенная в Молдавии партия "Шор" не намерена объединяться ни с правящей политсилой "Действие и солидарность" (ПДС), ни с оппозицией, она придет к власти... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T23:08

2023-11-25T23:08

2023-11-25T23:08

в мире

молдавия

илан шор

возрождение

ирина влах

ион кику

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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Запрещенная в Молдавии партия "Шор" не намерена объединяться ни с правящей политсилой "Действие и солидарность" (ПДС), ни с оппозицией, она придет к власти самостоятельно, заявил лидер политформирования Илан Шор. В начале ноября в Молдавии с призывом к объединению выступили различные оппозиционные партии. Экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику предложил всем желающим принять участие во встрече 7 ноября, чтобы "запустить процесс освобождения страны от некомпетентной власти", однако эту дату решено было изменить из-за местных выборов. Бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах анонсировала создание нового общественного объединения - ассоциации "Платформа Молдова", которая будет находиться в оппозиции к действующей власти. Она также призвал оппозицию объединить усилия. "К сожалению, вынужден сказать - мы не имеем дело с оппозиционными партиями, потому что считаем, что у каждой из них одна цель - прийти к власти любой ценой, уцепиться за кормушку. И сегодняшние заявления "Мы не делаем коалицию с ПДС" - это ноль, они ее сделают, когда им будет нужно", - заявил Шор на брифинге. По его мнению, все, что предлагают оппозиционные силы народу сегодня, - это только слова про то, что "Майя плохая, мы будем лучше". "Но вы все уже были у власти по одному разу, все уже правили страной, но лучше при вас не стало. Я ни с властью, ни с оппозицией. Я сам по себе. И моя цель и моей команды, и я уверен, что мы этого добьемся, что мы самостоятельно придем к власти", - подчеркнул Шор. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911711716.html

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в мире, молдавия, илан шор, возрождение, ирина влах, ион кику