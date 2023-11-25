ЦАХАЛ возобновит военные действия в Газе сразу после паузы
Армия Израиля: военная операция в секторе Газа возобновится сразу после паузы
Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя — РИА Новости. Тель-Авив продолжит бои в секторе Газа сразу по окончании режима прекращения огня, заявил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения одной из военных баз.
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"Мы не намерены, не хотим и не готовы прекратить эти усилия до того, как вернем всех заложников. <...> Наш моральный долг — вернуть их. <...> После окончания паузы мы немедленно вернемся к ударам и маневрам в Газе", — сказал он.
Халеви подчеркнул, что ЦАХАЛ сделает все, "чтобы ликвидировать ХАМАС" и в кратчайшие сроки вернуть пленных.
Накануне в секторе Газа вступило в силу четырехдневное прекращение огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может продлиться максимум десять дней. За это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 израильтян и 11 иностранцев. Сегодня палестинское движение должно отпустить еще 13 заложников. Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.
Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян.