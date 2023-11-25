https://ria.ru/20231125/operatsiya-1911851232.html

ЦАХАЛ возобновит военные действия в Газе сразу после паузы

ЦАХАЛ возобновит военные действия в Газе сразу после паузы - РИА Новости, 25.11.2023

ЦАХАЛ возобновит военные действия в Газе сразу после паузы

Тель-Авив продолжит бои в секторе Газа сразу по окончании режима прекращения огня, заявил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T19:24

2023-11-25T19:24

2023-11-25T20:15

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

армия обороны израиля (цахал)

сектор газа

россия

катар

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя — РИА Новости. Тель-Авив продолжит бои в секторе Газа сразу по окончании режима прекращения огня, заявил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения одной из военных баз."Мы не намерены, не хотим и не готовы прекратить эти усилия до того, как вернем всех заложников. <...> Наш моральный долг — вернуть их. <...> После окончания паузы мы немедленно вернемся к ударам и маневрам в Газе", — сказал он.Халеви подчеркнул, что ЦАХАЛ сделает все, "чтобы ликвидировать ХАМАС" и в кратчайшие сроки вернуть пленных.Накануне в секторе Газа вступило в силу четырехдневное прекращение огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может продлиться максимум десять дней. За это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 израильтян и 11 иностранцев. Сегодня палестинское движение должно отпустить еще 13 заложников. Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231125/zalozhniki-1911852657.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

сектор газа

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катар

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, армия обороны израиля (цахал), сектор газа, россия, катар, хамас, оон