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ЦАХАЛ возобновит военные действия в Газе сразу после паузы - РИА Новости, 25.11.2023
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19:24 25.11.2023 (обновлено: 20:15 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/operatsiya-1911851232.html
ЦАХАЛ возобновит военные действия в Газе сразу после паузы
ЦАХАЛ возобновит военные действия в Газе сразу после паузы - РИА Новости, 25.11.2023
ЦАХАЛ возобновит военные действия в Газе сразу после паузы
Тель-Авив продолжит бои в секторе Газа сразу по окончании режима прекращения огня, заявил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T19:24
2023-11-25T20:15
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
россия
катар
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя — РИА Новости. Тель-Авив продолжит бои в секторе Газа сразу по окончании режима прекращения огня, заявил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения одной из военных баз.&quot;Мы не намерены, не хотим и не готовы прекратить эти усилия до того, как вернем всех заложников. &lt;...&gt; Наш моральный долг — вернуть их. &lt;...&gt; После окончания паузы мы немедленно вернемся к ударам и маневрам в Газе&quot;, — сказал он.Халеви подчеркнул, что ЦАХАЛ сделает все, "чтобы ликвидировать ХАМАС" и в кратчайшие сроки вернуть пленных.Накануне в секторе Газа вступило в силу четырехдневное прекращение огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может продлиться максимум десять дней. За это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 израильтян и 11 иностранцев. Сегодня палестинское движение должно отпустить еще 13 заложников. Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231125/zalozhniki-1911852657.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
сектор газа
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катар
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, армия обороны израиля (цахал), сектор газа, россия, катар, хамас, оон
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа, Россия, Катар, ХАМАС, ООН
ЦАХАЛ возобновит военные действия в Газе сразу после паузы

Армия Израиля: военная операция в секторе Газа возобновится сразу после паузы

© РИА Новости / Ахмед Закот | Перейти в медиабанкСитуация в секторе Газа
Ситуация в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Ахмед Закот
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Ситуация в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя — РИА Новости. Тель-Авив продолжит бои в секторе Газа сразу по окончании режима прекращения огня, заявил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения одной из военных баз.
«

"Мы не намерены, не хотим и не готовы прекратить эти усилия до того, как вернем всех заложников. <...> Наш моральный долг — вернуть их. <...> После окончания паузы мы немедленно вернемся к ударам и маневрам в Газе", — сказал он.

Вертолет с заложниками, освобожденными ХАМАС, в Петах-Тикве, Израиль - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Бригады "Аль-Кассам" отложили освобождение второй группы заложников
Вчера, 19:32
Халеви подчеркнул, что ЦАХАЛ сделает все, "чтобы ликвидировать ХАМАС" и в кратчайшие сроки вернуть пленных.
Накануне в секторе Газа вступило в силу четырехдневное прекращение огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара. По условиям сделки, перемирие может продлиться максимум десять дней. За это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 израильтян и 11 иностранцев. Сегодня палестинское движение должно отпустить еще 13 заложников. Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Сектор ГазаРоссияКатарХАМАСООН
 
 
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