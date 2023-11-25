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В США рассказали о необычной угрозе Зеленскому от Лондона - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/okhrana-1911769566.html
В США рассказали о необычной угрозе Зеленскому от Лондона
В США рассказали о необычной угрозе Зеленскому от Лондона - РИА Новости, 25.11.2023
В США рассказали о необычной угрозе Зеленскому от Лондона
Глава МИД Великобритании Кэмерон принуждал Зеленского заключить мир с Россией и мог пригрозить отозвать его личную охрану, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T04:37
2023-11-25T04:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дэвид кэмерон
рэй макговерн
центральное разведывательное управление (цру)
ллойд остин
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Кэмерон принуждал Зеленского заключить мир с Россией и мог пригрозить отозвать его личную охрану, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Британцы фактически управляют защитным кордоном вокруг Зеленского. &lt;...&gt;. Кэмерон вполне мог сказать, что у них не хватает денег и они вынуждены отозвать телохранителей, которых дали ему", — предположил эксперт.По мнению Макговерна, Кэмерон, а также глава Пентагона Ллойд Остин приезжали в Киев, чтобы сообщить украинскому президенту об исчерпании финансовых и материальных ресурсов Запада и потребовать у Зеленского мирного соглашения с Россией.Бывший аналитик также отметил, что на примере конфликта на Украине можно проследить "прогнившее" состояние американской разведки. Высшие чины ЦРУ говорят то, что хотят услышать их "живущие в своем мире" начальники в Белом доме, посетовал эксперт. &quot;По моему мнению, их (ЦРУ. — Прим. ред.) необходимо упразднить&quot;, — заключил Макговерн.Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231125/povedenie-1911762896.html
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в мире, украина, россия, дэвид кэмерон, рэй макговерн, центральное разведывательное управление (цру), ллойд остин, министерство обороны сша, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дэвид Кэмерон, Рэй Макговерн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ллойд Остин, Министерство обороны США, Великобритания
В США рассказали о необычной угрозе Зеленскому от Лондона

Макговерн: Британия может оставить Зеленского без личной охраны

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Кэмерон принуждал Зеленского заключить мир с Россией и мог пригрозить отозвать его личную охрану, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Британцы фактически управляют защитным кордоном вокруг Зеленского. <...>. Кэмерон вполне мог сказать, что у них не хватает денег и они вынуждены отозвать телохранителей, которых дали ему", — предположил эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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По мнению Макговерна, Кэмерон, а также глава Пентагона Ллойд Остин приезжали в Киев, чтобы сообщить украинскому президенту об исчерпании финансовых и материальных ресурсов Запада и потребовать у Зеленского мирного соглашения с Россией.
Бывший аналитик также отметил, что на примере конфликта на Украине можно проследить "прогнившее" состояние американской разведки. Высшие чины ЦРУ говорят то, что хотят услышать их "живущие в своем мире" начальники в Белом доме, посетовал эксперт.
«

"По моему мнению, их (ЦРУ. — Прим. ред.) необходимо упразднить", — заключил Макговерн.

Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Выступление Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
"Это вызов": Зеленский решил "победить" Запад
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДэвид КэмеронРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ллойд ОстинМинистерство обороны СШАВеликобритания
 
 
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