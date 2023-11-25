https://ria.ru/20231125/okhrana-1911769566.html

В США рассказали о необычной угрозе Зеленскому от Лондона

В США рассказали о необычной угрозе Зеленскому от Лондона - РИА Новости, 25.11.2023

В США рассказали о необычной угрозе Зеленскому от Лондона

Глава МИД Великобритании Кэмерон принуждал Зеленского заключить мир с Россией и мог пригрозить отозвать его личную охрану, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T04:37

2023-11-25T04:37

2023-11-25T04:37

специальная военная операция на украине

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украина

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дэвид кэмерон

рэй макговерн

центральное разведывательное управление (цру)

ллойд остин

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Кэмерон принуждал Зеленского заключить мир с Россией и мог пригрозить отозвать его личную охрану, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Британцы фактически управляют защитным кордоном вокруг Зеленского. <...>. Кэмерон вполне мог сказать, что у них не хватает денег и они вынуждены отозвать телохранителей, которых дали ему", — предположил эксперт.По мнению Макговерна, Кэмерон, а также глава Пентагона Ллойд Остин приезжали в Киев, чтобы сообщить украинскому президенту об исчерпании финансовых и материальных ресурсов Запада и потребовать у Зеленского мирного соглашения с Россией.Бывший аналитик также отметил, что на примере конфликта на Украине можно проследить "прогнившее" состояние американской разведки. Высшие чины ЦРУ говорят то, что хотят услышать их "живущие в своем мире" начальники в Белом доме, посетовал эксперт. "По моему мнению, их (ЦРУ. — Прим. ред.) необходимо упразднить", — заключил Макговерн.Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой. По его словам, такая тенденция связана с тем, что некоторые западные союзники Украины боятся Россию. В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231125/povedenie-1911762896.html

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в мире, украина, россия, дэвид кэмерон, рэй макговерн, центральное разведывательное управление (цру), ллойд остин, министерство обороны сша, великобритания