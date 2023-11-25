https://ria.ru/20231125/obstrely-1911819381.html

В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек, есть раненые

В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек, есть раненые - РИА Новости, 25.11.2023

В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек, есть раненые

Один человек погиб, есть раненые после обстрела украинскими войсками трех населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил глава... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:28

2023-11-25T15:28

2023-11-25T15:28

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

херсонская область

днепр (город)

россия

андрей алексеенко

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, есть раненые после обстрела украинскими войсками трех населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "За вчерашние сутки по трем поселкам на берегу Днепра нацисты ударили 85 раз. По Горностаевке, Каирам и Заводовке била артиллерия и минометы, охотились на машины дроны-камикадзе. Плотность обстрелов вполне сопоставима с донецкой. Один человек погиб, были и раненые", - написал Алексеенко.По его словам, несмотря на обстрелы, в поселках "продолжается жизнь". "Вчера же в центре Горностаевки полдня работала ярмарка, на которую трижды в неделю едут все прибрежные поселки. Те, кому к счастью не довелось жить под обстрелами, этого вряд ли поймут. Ярмарку долго не разрешали. Но люди ждали, просили, требовали. Понимая всю опасность ситуации. Уезжать с родной земли они не хотят. Ждут мира, а пока налаживают быт как могут. И ярмарка здесь вопрос жизни", - подчеркнул глава правительства Херсонской области.Он отметил, что вторыми по популярности в районе после ярмарки были точки выдачи российских паспортов. "Их рассредоточиваем, чтобы снизить риск прилетов. Но люди знают, приходят. К маломобильным приезжаем на дом. Жизнь продолжается. Потому ярмарка и паспорт. Пусть и под обстрелами ВСУ", - подчеркнул чиновник. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://radiosputnik.ru/20231125/kiev-1911774743.html

херсонская область

днепр (город)

россия

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Наталья Макарова

здоровье - общество, херсонская область , днепр (город), россия, андрей алексеенко, вооруженные силы украины