Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек, есть раненые - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/obstrely-1911819381.html
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек, есть раненые
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек, есть раненые - РИА Новости, 25.11.2023
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек, есть раненые
Один человек погиб, есть раненые после обстрела украинскими войсками трех населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил глава... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:28
2023-11-25T15:28
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
херсонская область
днепр (город)
россия
андрей алексеенко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829440692_0:129:2990:1811_1920x0_80_0_0_3c253a181aae0f54b43af72f04462a54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, есть раненые после обстрела украинскими войсками трех населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "За вчерашние сутки по трем поселкам на берегу Днепра нацисты ударили 85 раз. По Горностаевке, Каирам и Заводовке била артиллерия и минометы, охотились на машины дроны-камикадзе. Плотность обстрелов вполне сопоставима с донецкой. Один человек погиб, были и раненые", - написал Алексеенко.По его словам, несмотря на обстрелы, в поселках "продолжается жизнь". &quot;Вчера же в центре Горностаевки полдня работала ярмарка, на которую трижды в неделю едут все прибрежные поселки. Те, кому к счастью не довелось жить под обстрелами, этого вряд ли поймут. Ярмарку долго не разрешали. Но люди ждали, просили, требовали. Понимая всю опасность ситуации. Уезжать с родной земли они не хотят. Ждут мира, а пока налаживают быт как могут. И ярмарка здесь вопрос жизни&quot;, - подчеркнул глава правительства Херсонской области.Он отметил, что вторыми по популярности в районе после ярмарки были точки выдачи российских паспортов. "Их рассредоточиваем, чтобы снизить риск прилетов. Но люди знают, приходят. К маломобильным приезжаем на дом. Жизнь продолжается. Потому ярмарка и паспорт. Пусть и под обстрелами ВСУ", - подчеркнул чиновник. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://radiosputnik.ru/20231125/kiev-1911774743.html
херсонская область
днепр (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829440692_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_b6d94ec9960f64face9f4580a5181c7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, херсонская область , днепр (город), россия, андрей алексеенко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Херсонская область , Днепр (город), Россия, Андрей Алексеенко, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек, есть раненые

Алексеенко: вчера военные ВСУ ударили по трем поселкам на берегу Днепра 85 раз

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи в Херсонской области
Автомобили скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, есть раненые после обстрела украинскими войсками трех населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«
"За вчерашние сутки по трем поселкам на берегу Днепра нацисты ударили 85 раз. По Горностаевке, Каирам и Заводовке била артиллерия и минометы, охотились на машины дроны-камикадзе. Плотность обстрелов вполне сопоставима с донецкой. Один человек погиб, были и раненые", - написал Алексеенко.
По его словам, несмотря на обстрелы, в поселках "продолжается жизнь".
«

"Вчера же в центре Горностаевки полдня работала ярмарка, на которую трижды в неделю едут все прибрежные поселки. Те, кому к счастью не довелось жить под обстрелами, этого вряд ли поймут. Ярмарку долго не разрешали. Но люди ждали, просили, требовали. Понимая всю опасность ситуации. Уезжать с родной земли они не хотят. Ждут мира, а пока налаживают быт как могут. И ярмарка здесь вопрос жизни", - подчеркнул глава правительства Херсонской области.

Он отметил, что вторыми по популярности в районе после ярмарки были точки выдачи российских паспортов.
«
"Их рассредоточиваем, чтобы снизить риск прилетов. Но люди знают, приходят. К маломобильным приезжаем на дом. Жизнь продолжается. Потому ярмарка и паспорт. Пусть и под обстрелами ВСУ", - подчеркнул чиновник.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
В Киеве прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ
Вчера, 07:12
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоХерсонская областьДнепр (город)РоссияАндрей АлексеенкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала