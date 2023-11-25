В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек, есть раненые
Алексеенко: вчера военные ВСУ ударили по трем поселкам на берегу Днепра 85 раз
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи в Херсонской области
Автомобили скорой помощи в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Один человек погиб, есть раненые после обстрела украинскими войсками трех населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
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"За вчерашние сутки по трем поселкам на берегу Днепра нацисты ударили 85 раз. По Горностаевке, Каирам и Заводовке била артиллерия и минометы, охотились на машины дроны-камикадзе. Плотность обстрелов вполне сопоставима с донецкой. Один человек погиб, были и раненые", - написал Алексеенко.
По его словам, несмотря на обстрелы, в поселках "продолжается жизнь".
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"Вчера же в центре Горностаевки полдня работала ярмарка, на которую трижды в неделю едут все прибрежные поселки. Те, кому к счастью не довелось жить под обстрелами, этого вряд ли поймут. Ярмарку долго не разрешали. Но люди ждали, просили, требовали. Понимая всю опасность ситуации. Уезжать с родной земли они не хотят. Ждут мира, а пока налаживают быт как могут. И ярмарка здесь вопрос жизни", - подчеркнул глава правительства Херсонской области.
Он отметил, что вторыми по популярности в районе после ярмарки были точки выдачи российских паспортов.
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"Их рассредоточиваем, чтобы снизить риск прилетов. Но люди знают, приходят. К маломобильным приезжаем на дом. Жизнь продолжается. Потому ярмарка и паспорт. Пусть и под обстрелами ВСУ", - подчеркнул чиновник.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.