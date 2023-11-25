https://ria.ru/20231125/obstrely-1911787479.html

Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Горловке и по Донецку

Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Горловке и по Донецку - РИА Новости, 25.11.2023

Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Горловке и по Донецку

Украинские войска за полчаса выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда того же калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T10:19

2023-11-25T10:19

2023-11-25T10:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

горловка

донецк

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда того же калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231125/vzryvy-1911775107.html

горловка

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, горловка, донецк