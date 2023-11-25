Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Горловке и по Донецку
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Горловке и четыре по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда того же калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.