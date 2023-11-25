Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Горловке и по Донецку - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/obstrely-1911787479.html
Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Горловке и по Донецку
Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Горловке и по Донецку - РИА Новости, 25.11.2023
Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Горловке и по Донецку
Украинские войска за полчаса выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда того же калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T10:19
2023-11-25T10:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
горловка
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда того же калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231125/vzryvy-1911775107.html
горловка
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, горловка, донецк
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Горловка, Донецк
Украинские войска выпустили еще 12 снарядов по Горловке и по Донецку

Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Горловке и четыре по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров и четыре снаряда того же калибра по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве
07:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныГорловкаДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала