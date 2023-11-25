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ВСУ 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:14 25.11.2023 (обновлено: 08:36 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/obstrely-1911759372.html
ВСУ 31 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.11.2023
ВСУ 31 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T00:14
2023-11-25T08:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.&quot;За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ&quot;, — говорится в публикации.По данным СЦКК, Киев выпустил по региону 103 различных боеприпаса.Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район и Донецк. При этом поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 72 обстрела.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, россия, происшествия, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Киев
ВСУ 31 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«

"За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ", — говорится в публикации.

По данным СЦКК, Киев выпустил по региону 103 различных боеприпаса.
Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район и Донецк. При этом поступили сведения о ранении двух мирных жителей.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 72 обстрела.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 ноября, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаСЦККРоссияПроисшествияВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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