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ВСУ 31 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ 31 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.11.2023
ВСУ 31 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T00:14
2023-11-25T00:14
2023-11-25T08:36
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ДОНЕЦК, 25 ноя — РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."За истекшие сутки представительство сообщало о 31 факте ведения огня со стороны ВФУ", — говорится в публикации.По данным СЦКК, Киев выпустил по региону 103 различных боеприпаса.Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район и Донецк. При этом поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 72 обстрела.
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Киев
ВСУ 31 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР