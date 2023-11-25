https://ria.ru/20231125/obstrel-1911870728.html

ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР

ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 25.11.2023

ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР

Украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, сообщили в администрации города. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T22:25

2023-11-25T22:25

2023-11-25T22:25

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

украина

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, сообщили в администрации города. "Вооруженные формирования Украины около 18.20 обстреляли Стаханов. Осколками повреждены окна и крыша здания бани. Снаряд попал в землю рядом со зданием. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении Telegram-канала администрации города.

https://ria.ru/20231125/snaryady-1911830667.html

стаханов

украина

луганская народная республика

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в мире, стаханов, украина, луганская народная республика