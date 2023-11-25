https://ria.ru/20231125/obstrel-1911870728.html
ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР
ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 25.11.2023
ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР
Украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, сообщили в администрации города. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T22:25
2023-11-25T22:25
2023-11-25T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике, сообщили в администрации города. "Вооруженные формирования Украины около 18.20 обстреляли Стаханов. Осколками повреждены окна и крыша здания бани. Снаряд попал в землю рядом со зданием. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении Telegram-канала администрации города.
https://ria.ru/20231125/snaryady-1911830667.html
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в мире, стаханов, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, Украина, Луганская Народная Республика
ВСУ обстреляли город Стаханов в ЛНР
Украинские войска обстреляли город Стаханов в ЛНР