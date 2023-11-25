https://ria.ru/20231125/obstrel-1911798824.html

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватский район

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 25.11.2023

ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватский район

Украинские войска менее чем за час выпустили девять снарядов по Горловке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T12:24

2023-11-25T12:24

2023-11-25T12:24

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска менее чем за час выпустили девять снарядов по Горловке и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению:10.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Ясиноватский район подвергся обстрелам в 10.55, по нему выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231125/plan-1911796452.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия