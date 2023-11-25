https://ria.ru/20231125/obrushenie-1911823102.html
На трассе в Крыму обрушилась еще одна подпорная стена
На трассе в Крыму обрушилась еще одна подпорная стена - РИА Новости, 25.11.2023
На трассе в Крыму обрушилась еще одна подпорная стена
Частичное разрушение подпорной стены произошло на автодороге Ливадия-Симеиз на южном берегу Крыма, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:51
2023-11-25T15:51
2023-11-25T16:03
происшествия
николай лукашенко
севастополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Частичное разрушение подпорной стены произошло на автодороге Ливадия-Симеиз на южном берегу Крыма, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. Утром в субботу похожее ЧП произошло в Севастополе – там подпорная стена обрушилась на проезжую часть. После полудня дорогу очистили от обвалившегося грунта и камней и восстановили движение транспорта. "В ходе объездов автомобильных дорог выявлено частичное разрушение подпорной стены на автодороге Ливадия-Симеиз км 8+350. Аварийный участок в ближайшее время будет огражден. Установлены соответствующие маячки", - написал Лукашенко.Министр пообещал принять меры по ликвидации последствий разрушения подпорной стены.
https://ria.ru/20231125/obrushenie-1911803863.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, николай лукашенко, севастополь, республика крым
Происшествия, Николай Лукашенко, Севастополь, Республика Крым
На трассе в Крыму обрушилась еще одна подпорная стена
В Крыму на трассе Ливадия-Симеиз частично обрушилась подпорная стена