https://ria.ru/20231125/obrushenie-1911803863.html

В Севастополе открыли движение по дороге, на которую рухнула стена

В Севастополе открыли движение по дороге, на которую рухнула стена - РИА Новости, 25.11.2023

В Севастополе открыли движение по дороге, на которую рухнула стена

Движение транспорта по дороге в Севастополе, на которую рухнула подпорная стена, возобновлено, сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора города Евгений... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T13:23

2023-11-25T13:23

2023-11-25T13:23

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Движение транспорта по дороге в Севастополе, на которую рухнула подпорная стена, возобновлено, сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора города Евгений Горлов в своем Telegram-канале. Стена обрушилась на проезжую часть утром в субботу. Прокуратура начала проверку. Движение транспорта на аварийном участке временно ограничили. "Движение по улице Адмирала Октябрьского открыто", - написал Горлов. Он опубликовал видео движения транспорта. На нем видно, что дорога расчищена от обвала грунта, а аварийный участок отгорожен.

https://ria.ru/20230912/delo-1895889424.html

севастополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь