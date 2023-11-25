https://ria.ru/20231125/obrushenie-1911803863.html
В Севастополе открыли движение по дороге, на которую рухнула стена
В Севастополе открыли движение по дороге, на которую рухнула стена - РИА Новости, 25.11.2023
В Севастополе открыли движение по дороге, на которую рухнула стена
Движение транспорта по дороге в Севастополе, на которую рухнула подпорная стена, возобновлено, сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора города Евгений... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T13:23
2023-11-25T13:23
2023-11-25T13:23
происшествия
севастополь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911791987_0:265:810:721_1920x0_80_0_0_ca36eedb1b5b9b8097b81f1de4cfdea9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Движение транспорта по дороге в Севастополе, на которую рухнула подпорная стена, возобновлено, сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора города Евгений Горлов в своем Telegram-канале. Стена обрушилась на проезжую часть утром в субботу. Прокуратура начала проверку. Движение транспорта на аварийном участке временно ограничили. "Движение по улице Адмирала Октябрьского открыто", - написал Горлов. Он опубликовал видео движения транспорта. На нем видно, что дорога расчищена от обвала грунта, а аварийный участок отгорожен.
https://ria.ru/20230912/delo-1895889424.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911791987_0:237:810:845_1920x0_80_0_0_d527b19e724b1975225db8ab28fe69f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
В Севастополе открыли движение по дороге, на которую рухнула стена
В Севастополе открыли движение по дороге, на которую рухнула подпорная стена