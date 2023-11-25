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В Германии рассказали, как ближайший союзник обманул Украину - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 25.11.2023 (обновлено: 08:56 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/obman-1911773072.html
В Германии рассказали, как ближайший союзник обманул Украину
В Германии рассказали, как ближайший союзник обманул Украину - РИА Новости, 25.11.2023
В Германии рассказали, как ближайший союзник обманул Украину
Евросоюз дает Украине обещания, но не выполняет их, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T06:15
2023-11-25T08:56
в мире
украина
германия
борис писториус
киев
евросоюз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Евросоюз дает Украине обещания, но не выполняет их, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.&quot;Обещания Украине со стороны Евросоюза носят лишь “символический характер”. ЕС не поставляет Украине обещанные боеприпасы&quot;, — написал бизнесмен.Так он прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Европейскому союзу не удастся выполнить в срок обещание о поставке Киеву миллиона снарядов.Москва не раз предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231125/pobedy-1911766263.html
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в мире, украина, германия, борис писториус, киев, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Борис Писториус, Киев, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
В Германии рассказали, как ближайший союзник обманул Украину

Немецкий бизнесмен Дотком: обещания ЕС Украине носят символический характер

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Евросоюз дает Украине обещания, но не выполняет их, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
«

"Обещания Украине со стороны Евросоюза носят лишь “символический характер”. ЕС не поставляет Украине обещанные боеприпасы", — написал бизнесмен.

Так он прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Европейскому союзу не удастся выполнить в срок обещание о поставке Киеву миллиона снарядов.
Москва не раз предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Выступление Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияБорис ПисториусКиевЕвросоюз
 
 
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