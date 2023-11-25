https://ria.ru/20231125/obman-1911773072.html

В Германии рассказали, как ближайший союзник обманул Украину

В Германии рассказали, как ближайший союзник обманул Украину - РИА Новости, 25.11.2023

В Германии рассказали, как ближайший союзник обманул Украину

Евросоюз дает Украине обещания, но не выполняет их, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T06:15

2023-11-25T06:15

2023-11-25T08:56

в мире

украина

германия

борис писториус

киев

евросоюз

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Евросоюз дает Украине обещания, но не выполняет их, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Обещания Украине со стороны Евросоюза носят лишь “символический характер”. ЕС не поставляет Украине обещанные боеприпасы", — написал бизнесмен.Так он прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Европейскому союзу не удастся выполнить в срок обещание о поставке Киеву миллиона снарядов.Москва не раз предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231125/pobedy-1911766263.html

украина

германия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, германия, борис писториус, киев, евросоюз