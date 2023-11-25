https://ria.ru/20231125/obman-1911773072.html
В Германии рассказали, как ближайший союзник обманул Украину
В Германии рассказали, как ближайший союзник обманул Украину - РИА Новости, 25.11.2023
В Германии рассказали, как ближайший союзник обманул Украину
Евросоюз дает Украине обещания, но не выполняет их, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T06:15
2023-11-25T06:15
2023-11-25T08:56
в мире
украина
германия
борис писториус
киев
евросоюз
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Евросоюз дает Украине обещания, но не выполняет их, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Обещания Украине со стороны Евросоюза носят лишь “символический характер”. ЕС не поставляет Украине обещанные боеприпасы", — написал бизнесмен.Так он прокомментировал заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Европейскому союзу не удастся выполнить в срок обещание о поставке Киеву миллиона снарядов.Москва не раз предупреждала, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231125/pobedy-1911766263.html
украина
германия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1c770639a0b95028e8d59f482b5437c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, борис писториус, киев, евросоюз
В мире, Украина, Германия, Борис Писториус, Киев, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
В Германии рассказали, как ближайший союзник обманул Украину
Немецкий бизнесмен Дотком: обещания ЕС Украине носят символический характер