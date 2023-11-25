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ХАМАС заявило о нарушении Израилем соглашения о перемирии

ХАМАС заявило о нарушении Израилем соглашения о перемирии - РИА Новости, 25.11.2023

ХАМАС заявило о нарушении Израилем соглашения о перемирии

Тель-Авив не соблюдает договор о прекращении огня, заключенный накануне, сообщил представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T21:03

2023-11-25T21:03

2023-11-25T22:22

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ТУНИС, 25 ноя — РИА Новости. Тель-Авив не соблюдает договор о прекращении огня, заключенный накануне, сообщил представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан."(Израиль. — Прим. ред.) до этой минуты не придерживается выполнения всех пунктов и стандартов, указанных в соглашении о перемирии. Это касается нарушений в области безопасности и открытия огня по нашему народу или количества грузовиков, которые должны были прибыть на север сектора (Газа. — Прим. ред.), а также манипуляций с именами тех, кого должны были выпустить на свободу, что подвергает само соглашение опасности", — сказал он на пресс-конференции в Бейруте.Хамдан добавил, что ХАМАС проинформировал посредников об этих нарушениях. При этом он отметил, что движение стремится к реализации соглашения, достигнутого при поддержке Катара и Египта."Мы подтверждаем свои обязательства, пока враг будет придерживаться их выполнения", — подчеркнул представитель палестинского движения.Ранее сегодня советник по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Нуну заявил в интервью al Jazeera, что Тель-Авив неоднократно нарушил пункты соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Также, по его словам, израильтяне не соблюдают положения договора, касающиеся въезда грузовых автомобилей. Ан-Нуну отметил, что еврейское государство не придерживается и согласованных ранее через посредников "стандартов освобождения заключенных".В свою очередь, военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников до тех пор, пока Тель-Авив не выполнит условия договора. Позднее палестинское движение согласилось продолжить обмен пленными. Это произошло после получения от Египта и Катара заверения от Израиля о приверженности всем условиям сделки.Накануне в секторе Газа вступило в силу четырехдневное прекращение огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара и Египта. По условиям сделки, перемирие может продлиться максимум десять дней. В рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Кроме того, за это время в два этапа могут освободить до 100 израильских заложников в обмен на 300 палестинских заключенных. В первые четыре дня предполагается вернуть 50 пленных. ХАМАС уже освободило 13 заложников, среди которых женщины и дети. Израиль, в свою очередь, отпустил 39 палестинских заключенных, в их числе 24 женщины.Сегодня палестинское движение должно отпустить еще 13 человек. Известно, что всего в руках ХАМАС более 200 пленных из Израиля.

https://ria.ru/20231125/zalozhniki-1911864616.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, катар, оон