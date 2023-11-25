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На осужденного за убийство Флойда напали в тюрьме - РИА Новости, 25.11.2023
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05:34 25.11.2023 (обновлено: 06:34 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/napadenie-1911771533.html
На осужденного за убийство Флойда напали в тюрьме
На осужденного за убийство Флойда напали в тюрьме - РИА Новости, 25.11.2023
На осужденного за убийство Флойда напали в тюрьме
На бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного за убийство темнокожего Джорджа Флойда, напали в американской тюрьме, сообщает агентство Associated Press. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T05:34
2023-11-25T06:34
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. На бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного за убийство темнокожего Джорджа Флойда, напали в американской тюрьме, сообщает агентство Associated Press. "Дерека Шовина пырнул другой заключенный в тюрьме в штате Аризона", - говорится в сообщении. По данным источников агентства, Шовин получил серьезные ранения, сотрудники тюрьмы оказали ему первую помощь и отправили в больницу. Другие детали случившегося в сообщении не приводятся. Шовина содержат в тюрьме общего режима вместе с порядка 400 другими заключенными, сообщает агентство. Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них - Дерека Шовина - обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы.
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в мире, сша, джордж флойд
В мире, США, Джордж Флойд
На осужденного за убийство Флойда напали в тюрьме

AP: в США на осужденного за убийство Флойда экс-полицейского напали в тюрьме

© AP PhotoЭкс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда
Экс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo
Экс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. На бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного за убийство темнокожего Джорджа Флойда, напали в американской тюрьме, сообщает агентство Associated Press.
«
"Дерека Шовина пырнул другой заключенный в тюрьме в штате Аризона", - говорится в сообщении.
По данным источников агентства, Шовин получил серьезные ранения, сотрудники тюрьмы оказали ему первую помощь и отправили в больницу. Другие детали случившегося в сообщении не приводятся.
Шовина содержат в тюрьме общего режима вместе с порядка 400 другими заключенными, сообщает агентство.
Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них - Дерека Шовина - обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы.
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