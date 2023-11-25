https://ria.ru/20231125/napadenie-1911771533.html

На осужденного за убийство Флойда напали в тюрьме

На осужденного за убийство Флойда напали в тюрьме - РИА Новости, 25.11.2023

На осужденного за убийство Флойда напали в тюрьме

На бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного за убийство темнокожего Джорджа Флойда, напали в американской тюрьме, сообщает агентство Associated Press. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T05:34

2023-11-25T05:34

2023-11-25T06:34

в мире

сша

джордж флойд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729194153_0:4:2269:1280_1920x0_80_0_0_088abcace0b814e0f2c85a026a3c6659.jpg

ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. На бывшего полицейского Дерека Шовина, осужденного за убийство темнокожего Джорджа Флойда, напали в американской тюрьме, сообщает агентство Associated Press. "Дерека Шовина пырнул другой заключенный в тюрьме в штате Аризона", - говорится в сообщении. По данным источников агентства, Шовин получил серьезные ранения, сотрудники тюрьмы оказали ему первую помощь и отправили в больницу. Другие детали случившегося в сообщении не приводятся. Шовина содержат в тюрьме общего режима вместе с порядка 400 другими заключенными, сообщает агентство. Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них - Дерека Шовина - обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы.

https://ria.ru/20230526/ssha-1874232143.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джордж флойд