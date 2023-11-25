https://ria.ru/20231125/nanobiomeditsina-1911823361.html

Российский ученый рассказал, как мир оценил важность нанобиомедицины

Российский ученый рассказал, как мир оценил важность нанобиомедицины - РИА Новости, 25.11.2023

Российский ученый рассказал, как мир оценил важность нанобиомедицины

Создание вакцин от коронавируса стало поворотным моментом, после которого мир понял, что без нанобиомедицинских технологий уже не обойтись, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:52

2023-11-25T15:52

2023-11-25T15:52

общество

россия

сочи

сша

владимир путин

московский физико-технический институт

коронавирус covid-19

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909777377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea820474822f0f39b842905069db0a8c.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Создание вакцин от коронавируса стало поворотным моментом, после которого мир понял, что без нанобиомедицинских технологий уже не обойтись, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник – заведующий лабораторией нанобиотехнологий МФТИ, руководитель направления "Нанобиомедицина" Научно-технологического университета "Сириус" Максим Никитин. В 2017 году Никитин стал лауреатом премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год за разработку "умных" наноматериалов нового поколения для биомедицинского применения. По мнению Никитина, именно создание вакцин от коронавируса стало самым ярким примером разработки и массового внедрения нанобомедицинских технологий. "Безусловно, российская вакцина Спутник V – это пример нанобиомедицинских технологий", - сказал ученый. "Почему я ее выделяю? Я считаю, что пандемия стала тем поворотным моментом, когда весь мир понял, что без нанобиомедицины будет тяжело, что за этими технологиями – будущее. Если раньше в отношении этих разработок имелся скепсис и в клинику были допущены самые простые препараты для доставки лекарств, то в ковидное время стало ясно, что без нанобиомедицины никуда", – отметил Никитин. Практически вся генная терапия будущего тоже будет основана на технологиях нанобиомедицины, добавил он. Речь о том, что эти технологии помогут защитить от разрушения в организме пациента вводимый ему генетический материал. Несколько лет назад коллектив российских ученых с участием Никитина сумел значительно повысить эффективность действия лекарственных наночастиц в организме. "Мы показали, как универсально улучшить поведение наночастиц in vivo, то есть в живом организме, поборов самую большую проблему в этой области - именно, нежелательную в данном случае иммунную реакцию", - сказал собеседник агентства. Системное введение нанопрепаратов в организм приводит к тому, что до 90% из них не доходит, например, до опухоли, сразу удаляясь иммунной системой. "Соответственно, нужна очень большая доза, чтобы хоть что-то дошло до цели, но это ведет к возникновению системной токсичности при малой эффективности", - отметил Никитин. "А наша технология цитоблокады позволила сделать так, что время циркуляции наночастиц в кровотоке увеличилась в десятки и сотни раз и, соответственно, в десятки и сотни раз повысилась степень накопления препаратов в мишени - например, в опухоли. Это, на мой взгляд, очень важная веха в нанобиомедицине, и мы эту технологию сейчас развиваем с тем, чтобы довести ее до клинических испытаний", - добавил он. Развитие нанобиомедицины в России будет обсуждаться на предстоящем 28-30 ноября в Сочи в Парке науки и искусства "Сириус" III Конгрессе молодых ученых. Никитин рассказал о ценности этой площадки для развития науки в России. "Конгресс – это замечательная придумка нашего государства. Я не встречал таких площадок ни в США, ни в Германии, ни во Франции", - сказал он. "Я был на многих научных конференциях в мире. И должен сказать, что наш Конгресс молодых ученых входит в двойку-тройку самых интересных конференций с точки зрения моих профессиональных научных интересов", - добавил Никитин. По его мнению, у Конгресса есть очень важная особенность – "он собирает самых энергичных, самых амбициозных молодых специалистов из всех областей науки". "То есть это не конференция, посвященная какой-либо узкой тематике, и на которую собираются участники, знающие друг друга много лет", - отметил Никитин. По его словам, Конгресс молодых ученых дает возможность его участникам пообщаться с ребятами из других областей науки, расширить кругозор, и подумать над разными совместными междисциплинарными проектами, которые могут "соединить" сразу несколько наук и достаточно быстро дать прорывные результаты. "Кроме того, по опыту прошедших Конгрессов я могу сказать, что приезжавшая на них активная молодежь увидела, что она не "подмастерье" у давно состоявшихся крупных ученых, а что сама может делать классные, интересные проекты. Повторю, что такого где-либо еще я не встречал", - добавил Никитин. Конгресс молодых ученых - ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Конгресс выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задает основные векторы научно-технологического развития России. РИА Новости - генеральный информационный партнер III Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20231121/bessonitsa-1910863971.html

https://ria.ru/20231108/vaktsina-1908285206.html

https://ria.ru/20231121/kovid-1910880676.html

https://ria.ru/20231115/sputnik-1909518711.html

россия

сочи

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, сочи, сша, владимир путин, московский физико-технический институт, коронавирус covid-19