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Налоги европейцев уходят на телефонных мошенников, заявила Захарова - РИА Новости, 25.11.2023
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13:26 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/moshenniki-1911804419.html
Налоги европейцев уходят на телефонных мошенников, заявила Захарова
Налоги европейцев уходят на телефонных мошенников, заявила Захарова - РИА Новости, 25.11.2023
Налоги европейцев уходят на телефонных мошенников, заявила Захарова
Налоги европейцев, предназначенные Владимиру Зеленскому, в итоге идут в том числе и на спонсирование телефонных мошенников, которые затем вымогают у них же... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T13:26
2023-11-25T13:26
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Налоги европейцев, предназначенные Владимиру Зеленскому, в итоге идут в том числе и на спонсирование телефонных мошенников, которые затем вымогают у них же деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале. Захарова обратила внимание на пресс-релиз Европола о поимке сети украинских телефонных мошенников, которые выдавали себя за сотрудников службы безопасности европейских банков. "Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние 5-7 лет, теперь совершали и со своими материальными "благодетелями"… Вот именно на это - спонсирование всех видов бандитизма на Украине - и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды Зеленскому", - написала она.
https://ria.ru/20231125/evropa-1911671835.html
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в мире, россия, украина, мария захарова, владимир зеленский, европол
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Европол
Налоги европейцев уходят на телефонных мошенников, заявила Захарова

Захарова: налоги европейцев уходят на спонсирование телефонных мошенников

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Налоги европейцев, предназначенные Владимиру Зеленскому, в итоге идут в том числе и на спонсирование телефонных мошенников, которые затем вымогают у них же деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.
Захарова обратила внимание на пресс-релиз Европола о поимке сети украинских телефонных мошенников, которые выдавали себя за сотрудников службы безопасности европейских банков.
"Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние 5-7 лет, теперь совершали и со своими материальными "благодетелями"… Вот именно на это - спонсирование всех видов бандитизма на Украине - и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды Зеленскому", - написала она.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марком Рютте во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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