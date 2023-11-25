https://ria.ru/20231125/moshenniki-1911804419.html
Налоги европейцев уходят на телефонных мошенников, заявила Захарова
Налоги европейцев уходят на телефонных мошенников, заявила Захарова - РИА Новости, 25.11.2023
Налоги европейцев уходят на телефонных мошенников, заявила Захарова
Налоги европейцев, предназначенные Владимиру Зеленскому, в итоге идут в том числе и на спонсирование телефонных мошенников, которые затем вымогают у них же... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T13:26
2023-11-25T13:26
2023-11-25T13:26
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Налоги европейцев, предназначенные Владимиру Зеленскому, в итоге идут в том числе и на спонсирование телефонных мошенников, которые затем вымогают у них же деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале. Захарова обратила внимание на пресс-релиз Европола о поимке сети украинских телефонных мошенников, которые выдавали себя за сотрудников службы безопасности европейских банков. "Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние 5-7 лет, теперь совершали и со своими материальными "благодетелями"… Вот именно на это - спонсирование всех видов бандитизма на Украине - и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды Зеленскому", - написала она.
https://ria.ru/20231125/evropa-1911671835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, мария захарова, владимир зеленский, европол
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Европол
Налоги европейцев уходят на телефонных мошенников, заявила Захарова
Захарова: налоги европейцев уходят на спонсирование телефонных мошенников