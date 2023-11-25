https://ria.ru/20231125/moshenniki-1911804419.html

Налоги европейцев уходят на телефонных мошенников, заявила Захарова

Налоги европейцев уходят на телефонных мошенников, заявила Захарова - РИА Новости, 25.11.2023

Налоги европейцев уходят на телефонных мошенников, заявила Захарова

Налоги европейцев, предназначенные Владимиру Зеленскому, в итоге идут в том числе и на спонсирование телефонных мошенников, которые затем вымогают у них же... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T13:26

2023-11-25T13:26

2023-11-25T13:26

в мире

россия

украина

мария захарова

владимир зеленский

европол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_08bfa3170f944584b5113f2e5f7eb3b9.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Налоги европейцев, предназначенные Владимиру Зеленскому, в итоге идут в том числе и на спонсирование телефонных мошенников, которые затем вымогают у них же деньги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале. Захарова обратила внимание на пресс-релиз Европола о поимке сети украинских телефонных мошенников, которые выдавали себя за сотрудников службы безопасности европейских банков. "Ровно то, что эти злоумышленники практиковали в России последние 5-7 лет, теперь совершали и со своими материальными "благодетелями"… Вот именно на это - спонсирование всех видов бандитизма на Украине - и идут деньги налогоплательщиков Евросоюза, когда их режимы переводят миллиарды Зеленскому", - написала она.

https://ria.ru/20231125/evropa-1911671835.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, мария захарова, владимир зеленский, европол