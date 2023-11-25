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Молдавская оппозиция обвинила Санду в узурпировании власти - РИА Новости, 25.11.2023
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22:24 25.11.2023 (обновлено: 22:30 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/moldaviya-1911870584.html
Молдавская оппозиция обвинила Санду в узурпировании власти
Молдавская оппозиция обвинила Санду в узурпировании власти - РИА Новости, 25.11.2023
Молдавская оппозиция обвинила Санду в узурпировании власти
Президент Молдавии Майя Санду узурпирует власть, создавая подконтрольный ей антикоррупционный суд, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T22:24
2023-11-25T22:30
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду узурпирует власть, создавая подконтрольный ей антикоррупционный суд, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в Telegram-канале В июне администрация президента Молдавии сообщила, что разработана концепция создания антикоррупционного суда и предложила обществу выступить с рекомендациями по работе нового ведомства. В состав нового суда войдут до 15 судей, которые будут рассматривать все дела Антикоррупционной прокуратуры и все апелляции на решения Национального органа по неподкупности, в том числе требования о конфискации необоснованных активов. "Президент предложила создать Антикоррупционный суд, подконтрольный только ей. Речь идет о судебной инстанции первого уровня, которая будет рассматривать исключительно дела, связанные с коррупцией и сопутствующими преступлениями… Этот закон — неприкрытый и мощный инструмент дальнейшей узурпации власти и абсолютно наглый и неприкрытый ход президента Санду и ее европейских кураторов", - говорится в сообщении Лунгу. Он отметил, что помимо граждан Молдавии, в отборе судей должны участвовать международные специалисты, которых делегируют внешние партнеры республики. "Для участия в процедуре отбора судей создадут Общественный совет международных экспертов. Иными словами, процесс будут курировать иностранцы", - пояснил Лунгу. Согласно документу, обнародованному администрацией президента, судьи будут отбираться по конкурсу на основе заслуг, опыта и безупречной репутации и профессиональных качеств, и назначаться президентом страны на пятилетний срок. Претенденты на должность судьи Антикоррупционного суда будут обращаться за получением допуска к государственной тайне одновременно с регистрацией в конкурсе. Отказ в допуске к государственной тайне может служить основанием для отказа в назначении.
https://ria.ru/20231123/moldaviya-1911450663.html
https://ria.ru/20231124/sanktsii-1911711716.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Молдавская оппозиция обвинила Санду в узурпировании власти

Лидер Шанса: Санду узурпирует власть в Молдавии, создавая антикоррупционный суд

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду узурпирует власть, создавая подконтрольный ей антикоррупционный суд, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в Telegram-канале
В июне администрация президента Молдавии сообщила, что разработана концепция создания антикоррупционного суда и предложила обществу выступить с рекомендациями по работе нового ведомства. В состав нового суда войдут до 15 судей, которые будут рассматривать все дела Антикоррупционной прокуратуры и все апелляции на решения Национального органа по неподкупности, в том числе требования о конфискации необоснованных активов.
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"Президент предложила создать Антикоррупционный суд, подконтрольный только ей. Речь идет о судебной инстанции первого уровня, которая будет рассматривать исключительно дела, связанные с коррупцией и сопутствующими преступлениями… Этот закон — неприкрытый и мощный инструмент дальнейшей узурпации власти и абсолютно наглый и неприкрытый ход президента Санду и ее европейских кураторов", - говорится в сообщении Лунгу.
Он отметил, что помимо граждан Молдавии, в отборе судей должны участвовать международные специалисты, которых делегируют внешние партнеры республики. "Для участия в процедуре отбора судей создадут Общественный совет международных экспертов. Иными словами, процесс будут курировать иностранцы", - пояснил Лунгу.
Согласно документу, обнародованному администрацией президента, судьи будут отбираться по конкурсу на основе заслуг, опыта и безупречной репутации и профессиональных качеств, и назначаться президентом страны на пятилетний срок. Претенденты на должность судьи Антикоррупционного суда будут обращаться за получением допуска к государственной тайне одновременно с регистрацией в конкурсе. Отказ в допуске к государственной тайне может служить основанием для отказа в назначении.
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В миреМолдавияМайя Санду
 
 
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