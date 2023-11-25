https://ria.ru/20231125/maksudov-1911836289.html

Военкора Максудова похоронили на Троекуровском кладбище

Военкора Максудова похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 25.11.2023

Военкора Максудова похоронили на Троекуровском кладбище

Журналиста телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в зоне спецоперации от снаряда, сброшенного с украинского БПЛА, похоронили на Троекуровском... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T17:32

2023-11-25T17:32

2023-11-25T17:34

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борис максудов

россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Журналиста телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в зоне спецоперации от снаряда, сброшенного с украинского БПЛА, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Церемония сопровождалась воинскими почестями: играл траурный оркестр, почетный караул дал троекратный залп."Он был уникальный человек, редко, когда встречается такое неравнодушие, особенно в нашей циничной профессии. Он достиг большого профессионализма сам. Учил других. Всё, что умел, - раздавал", - рассказал журналистам ведущий телеканала "Россия 1", депутат Госдумы Евгений Попов.Он напомнил, что Максудов любил рассказывать про людей, про их судьбы, как они живут."Находил такие детали, которые иным репортёрам не разглядеть. Это большая потеря для нашей журналисткой семьи. Он фактически жил на ВГТРК, и жена его с ВГТРК - Оля наша Армякова. Поэтому невозможно в это поверить", - поделился Попов.В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг Максудов скончался от ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Максудова посмертно орденом Мужества.Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя гибель Максудова, подчеркнул, что тот пал смертью храбрых, смертью отважного воина, а профессия журналиста сегодня все больше окрашивается в цвет хаки.Пресс-служба СК РФ заявила, что ведомство приложит все усилия для того, чтобы виновные в гибели Максудова понесли наказание.

https://ria.ru/20231125/orden-1911778006.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, борис максудов, россия, вгтрк