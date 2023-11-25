Рейтинг@Mail.ru
Военкора Максудова похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 25.11.2023 (обновлено: 17:34 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/maksudov-1911836289.html
Военкора Максудова похоронили на Троекуровском кладбище
Военкора Максудова похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 25.11.2023
Военкора Максудова похоронили на Троекуровском кладбище
Журналиста телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в зоне спецоперации от снаряда, сброшенного с украинского БПЛА, похоронили на Троекуровском... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T17:32
2023-11-25T17:34
москва
борис максудов
россия
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911390149_0:114:2326:1422_1920x0_80_0_0_0f0f7a01eb04b9e2a29520579879d71f.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Журналиста телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в зоне спецоперации от снаряда, сброшенного с украинского БПЛА, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Церемония сопровождалась воинскими почестями: играл траурный оркестр, почетный караул дал троекратный залп."Он был уникальный человек, редко, когда встречается такое неравнодушие, особенно в нашей циничной профессии. Он достиг большого профессионализма сам. Учил других. Всё, что умел, - раздавал", - рассказал журналистам ведущий телеканала "Россия 1", депутат Госдумы Евгений Попов.Он напомнил, что Максудов любил рассказывать про людей, про их судьбы, как они живут."Находил такие детали, которые иным репортёрам не разглядеть. Это большая потеря для нашей журналисткой семьи. Он фактически жил на ВГТРК, и жена его с ВГТРК - Оля наша Армякова. Поэтому невозможно в это поверить", - поделился Попов.В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг Максудов скончался от ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Максудова посмертно орденом Мужества.Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя гибель Максудова, подчеркнул, что тот пал смертью храбрых, смертью отважного воина, а профессия журналиста сегодня все больше окрашивается в цвет хаки.Пресс-служба СК РФ заявила, что ведомство приложит все усилия для того, чтобы виновные в гибели Максудова понесли наказание.
https://ria.ru/20231125/orden-1911778006.html
https://ria.ru/20231125/voenkor-1911818011.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911390149_140:0:2187:1535_1920x0_80_0_0_b150ba96d9a86ab3dd4c1b64400147ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, борис максудов, россия, вгтрк
Москва, Борис Максудов, Россия, ВГТРК
Военкора Максудова похоронили на Троекуровском кладбище

Военкора ВГТРК Бориса Максудова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
Цветы у портрета корреспондента телеканала Россия 24 Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Цветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Журналиста телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в зоне спецоперации от снаряда, сброшенного с украинского БПЛА, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Церемония сопровождалась воинскими почестями: играл траурный оркестр, почетный караул дал троекратный залп.
«
"Он был уникальный человек, редко, когда встречается такое неравнодушие, особенно в нашей циничной профессии. Он достиг большого профессионализма сам. Учил других. Всё, что умел, - раздавал", - рассказал журналистам ведущий телеканала "Россия 1", депутат Госдумы Евгений Попов.
Он напомнил, что Максудов любил рассказывать про людей, про их судьбы, как они живут.
Цветы у портрета корреспондента телеканала Россия 24 Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Путин посмертно наградил журналиста Максудова орденом Мужества
Вчера, 08:08
«
"Находил такие детали, которые иным репортёрам не разглядеть. Это большая потеря для нашей журналисткой семьи. Он фактически жил на ВГТРК, и жена его с ВГТРК - Оля наша Армякова. Поэтому невозможно в это поверить", - поделился Попов.
В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг Максудов скончался от ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Максудова посмертно орденом Мужества.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя гибель Максудова, подчеркнул, что тот пал смертью храбрых, смертью отважного воина, а профессия журналиста сегодня все больше окрашивается в цвет хаки.
Пресс-служба СК РФ заявила, что ведомство приложит все усилия для того, чтобы виновные в гибели Максудова понесли наказание.
Корреспондент России 24 Борис Максудов
Киселев прокомментировал гибель военкора Максудова
Вчера, 15:19
 
МоскваБорис МаксудовРоссияВГТРК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала