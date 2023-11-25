Военкора Максудова похоронили на Троекуровском кладбище
Военкора ВГТРК Бориса Максудова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
Цветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Журналиста телеканала "Россия 24" Бориса Максудова, погибшего в зоне спецоперации от снаряда, сброшенного с украинского БПЛА, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Церемония сопровождалась воинскими почестями: играл траурный оркестр, почетный караул дал троекратный залп.
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"Он был уникальный человек, редко, когда встречается такое неравнодушие, особенно в нашей циничной профессии. Он достиг большого профессионализма сам. Учил других. Всё, что умел, - раздавал", - рассказал журналистам ведущий телеканала "Россия 1", депутат Госдумы Евгений Попов.
Он напомнил, что Максудов любил рассказывать про людей, про их судьбы, как они живут.
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"Находил такие детали, которые иным репортёрам не разглядеть. Это большая потеря для нашей журналисткой семьи. Он фактически жил на ВГТРК, и жена его с ВГТРК - Оля наша Армякова. Поэтому невозможно в это поверить", - поделился Попов.
В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг Максудов скончался от ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Максудова посмертно орденом Мужества.
Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя гибель Максудова, подчеркнул, что тот пал смертью храбрых, смертью отважного воина, а профессия журналиста сегодня все больше окрашивается в цвет хаки.
Пресс-служба СК РФ заявила, что ведомство приложит все усилия для того, чтобы виновные в гибели Максудова понесли наказание.