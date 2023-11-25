В Москве прошла церемония прощания с журналистом Максудовым
В московском телецентре прошла церемония прощания с журналистом Максудовым
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЦветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
Цветы у портрета корреспондента телеканала "Россия 24" Бориса Максудова на входе в здание ВГТРК
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с погибшим военкором телеканала "Россия 24" Борисом Максудовым прошла в московском телецентре на Шаболовке при большом стечении его товарищей по ВГТРК и коллег из других СМИ, друзей и близких, передает корреспондент РИА Новости.
К гробу журналиста его коллеги принесли много цветов и венков, один из венков был передан от президента РФ Владимира Путина. Многие выступающие не могли сдержать слез, рассказывая, каким отзывчивым, приветливым и жизнелюбивым человеком был Борис Максудов.
"Я был на этом месте, где Боря погиб, пару неделю назад... Поле-то просматривается. Там камеры у "немцев" (ВСУ - ред.). Они, конечно, знали. Они видели, что стоит чистая машина, что ребята ходят по полю, не имеют при себе никакого оружия. В беспилотник же видно все. Они прекрасно все видели, знали и прекрасно всё понимали", - рассказал коллега Бориса по ВГТРК, тележурналист Владимир Соловьев.
В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Борис Максудов получил осколочные ранения и был эвакуирован. В четверг Максудов скончался от ранений в шесть утра по дороге в Джанкой. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Максудова посмертно орденом Мужества.
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя гибель Максудова, подчеркнул, что тот пал смертью храбрых, смертью отважного воина, а профессия журналиста сегодня все больше окрашивается в цвет хаки.
Пресс-служба СК РФ заявила, что ведомство приложит все усилия, чтобы виновные в гибели Максудова понесли наказание.