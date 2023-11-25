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Автомобилисты встретили трех леопардов на дороге в Приморье - РИА Новости, 25.11.2023
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11:09 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/leopardy-1911791294.html
Автомобилисты встретили трех леопардов на дороге в Приморье
Автомобилисты встретили трех леопардов на дороге в Приморье - РИА Новости, 25.11.2023
Автомобилисты встретили трех леопардов на дороге в Приморье
Трех дальневосточных леопардов встретили приморцы на дороге в районе села неподалеку от Уссурийска, сообщает национальный парк "Земля леопарда" в своем... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:09
2023-11-25T11:09
приморский край
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Трех дальневосточных леопардов встретили приморцы на дороге в районе села неподалеку от Уссурийска, сообщает национальный парк "Земля леопарда" в своем Тelegram-канале. Нацпарк опубликовал видео от очевидцев, которые встретили пятнистых кошек на дороге в районе села Монакино неподалеку от Уссурийска. Отмечается, что встреча произошла у границ охранной зоны ООПТ. "Появление леопардов на данной территории - естественное явление. Лес, который окружает эту дорогу - их дом, ареал дальневосточного леопарда, самой редкой в мире крупной кошки. При встрече с животными в дикой природе не стоит пытаться привлечь их внимание, лучше просто спокойно ехать дальше. Важно соблюдать скоростной режим на автотрассах, для безопасности и людей, и диких животных", - говорится в сообщении. По предположению специалистов нацпарка, на видео зафиксированы самка и два ее подросших котенка. В учреждении отметили, что звери не воспринимают автомобиль, как живое существо, поэтому могут не понимать, что это - потенциальная угроза. В данном же случае все завершилось благополучно для редких хищников - внимательно рассмотрев остановившийся автомобиль, большие кошки поспешили удалиться обратно в лес. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых особей.
https://ria.ru/20231124/leopard-1911590893.html
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приморский край, уссурийск
Приморский край, Уссурийск
Автомобилисты встретили трех леопардов на дороге в Приморье

На дороге в Приморье встретили трех редких дальневосточных леопардов

© Фото : @instagram/amurleo_landДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : @instagram/amurleo_land
Дальневосточный леопард. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Трех дальневосточных леопардов встретили приморцы на дороге в районе села неподалеку от Уссурийска, сообщает национальный парк "Земля леопарда" в своем Тelegram-канале.
Нацпарк опубликовал видео от очевидцев, которые встретили пятнистых кошек на дороге в районе села Монакино неподалеку от Уссурийска. Отмечается, что встреча произошла у границ охранной зоны ООПТ.
"Появление леопардов на данной территории - естественное явление. Лес, который окружает эту дорогу - их дом, ареал дальневосточного леопарда, самой редкой в мире крупной кошки. При встрече с животными в дикой природе не стоит пытаться привлечь их внимание, лучше просто спокойно ехать дальше. Важно соблюдать скоростной режим на автотрассах, для безопасности и людей, и диких животных", - говорится в сообщении.
По предположению специалистов нацпарка, на видео зафиксированы самка и два ее подросших котенка. В учреждении отметили, что звери не воспринимают автомобиль, как живое существо, поэтому могут не понимать, что это - потенциальная угроза. В данном же случае все завершилось благополучно для редких хищников - внимательно рассмотрев остановившийся автомобиль, большие кошки поспешили удалиться обратно в лес.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых особей.
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