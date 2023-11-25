https://ria.ru/20231125/leopardy-1911791294.html

Автомобилисты встретили трех леопардов на дороге в Приморье

Автомобилисты встретили трех леопардов на дороге в Приморье - РИА Новости, 25.11.2023

Автомобилисты встретили трех леопардов на дороге в Приморье

Трех дальневосточных леопардов встретили приморцы на дороге в районе села неподалеку от Уссурийска, сообщает национальный парк "Земля леопарда" в своем... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T11:09

2023-11-25T11:09

2023-11-25T11:09

приморский край

уссурийск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579027064_0:95:815:553_1920x0_80_0_0_a69b6412d147be88a6478b9ad8fcdf5e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Трех дальневосточных леопардов встретили приморцы на дороге в районе села неподалеку от Уссурийска, сообщает национальный парк "Земля леопарда" в своем Тelegram-канале. Нацпарк опубликовал видео от очевидцев, которые встретили пятнистых кошек на дороге в районе села Монакино неподалеку от Уссурийска. Отмечается, что встреча произошла у границ охранной зоны ООПТ. "Появление леопардов на данной территории - естественное явление. Лес, который окружает эту дорогу - их дом, ареал дальневосточного леопарда, самой редкой в мире крупной кошки. При встрече с животными в дикой природе не стоит пытаться привлечь их внимание, лучше просто спокойно ехать дальше. Важно соблюдать скоростной режим на автотрассах, для безопасности и людей, и диких животных", - говорится в сообщении. По предположению специалистов нацпарка, на видео зафиксированы самка и два ее подросших котенка. В учреждении отметили, что звери не воспринимают автомобиль, как живое существо, поэтому могут не понимать, что это - потенциальная угроза. В данном же случае все завершилось благополучно для редких хищников - внимательно рассмотрев остановившийся автомобиль, большие кошки поспешили удалиться обратно в лес. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 125 взрослых особей.

https://ria.ru/20231124/leopard-1911590893.html

приморский край

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, уссурийск