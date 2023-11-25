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От мнения нашего народа никуда "культурной тусовке" не деться - РИА Новости, 25.11.2023
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08:00 25.11.2023 (обновлено: 08:07 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/kulturnaya_tusovka-1911716092.html
От мнения нашего народа никуда "культурной тусовке" не деться
От мнения нашего народа никуда "культурной тусовке" не деться - РИА Новости, 25.11.2023
От мнения нашего народа никуда "культурной тусовке" не деться
Больше половины русских неодобрительно относятся к отъезду эстрадников и эстрадниц (в опросе речь шла о музыкантах) из страны. Данные исследования были... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T08:00
2023-11-25T08:07
аналитика
мигранты
релоканты
россия
эстрада
вциом
исследования
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Больше половины русских неодобрительно относятся к отъезду эстрадников и эстрадниц (в опросе речь шла о музыкантах) из страны. Данные исследования были опубликованы на этой неделе ВЦИОМ.Есть и более детализированные оценки и мнения, но вывод могут сделать как специалисты, так и обычные люди: уехавшие проиграли в сражении за "сердца и мозги". Симпатия и любовь к прежним кумирам — материя не то что нестойкая, просто зрителям, слушателям и читателям не нравится, что им хамят в лицо те, кого, собственно, они и сделали звездами и знаменитостями. Потому что, если бы не внимание аудитории, всех тех, на чьи концерты, фильмы, представления рвались, порой тратя последние деньги на билеты, просто бы не было. И петь, и играть им пришлось бы на собственных кухнях. И то — в лучшем случае.Когда началась СВО, вопрос Максима Горького "С кем вы, мастера культуры?", прозвучавший 80 с лишним лет назад, оказался одним из самых актуальных в российской публичной дискуссии. Ответы порой были неожиданными, порой ожидаемыми, но факт остается фактом: российская аудитория одобрила выбор патриотический и категорически не приняла иную позицию. Тогда, в первые месяцы СВО, такой разворот событий не пришелся ко двору — главным образом в зарубежных массмедиа. Там новоявленные эмигранты получили площадку для высказываний и свои 15 минут славы. Дальше про них, естественно, забыли, оставив возможность кормиться вялыми турне, проще говоря — "чесом".С другой стороны, против русской культуры (которая, не будем забывать, часть русской цивилизации) была открыта настоящая война. Нет, это даже не кампания по отмене, увольнениям, унизительным требованиям покаяться и поцеловать руку "дяди в пробковом шлеме", тщась сохранить ангажементы, а угроза конфискации, то есть банальное воровство нашего национального достояния. Сил, чтобы вызволить коллекции и экспонаты из тенет "райского сада", потратили немало.Нас хотели закрыть в собственной же стране, чтобы и духу нашего не было, чтобы Русью и не пахло.Получилось, мягко говоря, средне, если не совсем плохо. Но, в конце концов, это не наше дело: не хотите читать Достоевского и слушать Чайковского — ну так и на здоровье.Западники, конечно, когда строят против нас козни и планируют санкции, категорически не способны понять, что они совершенно не властны ни над нашей историей, ни над нашей географией. Мы в гораздо большей степени принадлежим столь якобы ими ценимой (на самом деле уже давно нет) европейской цивилизации и культуре, чем те, кто этой принадлежностью хвастается.У нас была эпоха античности, а сходите и поищите ее, например, в Северной Европе. У нас было наше Возрождение, которое даже хронологически — с разницей в несколько десятилетий — совпадает с итальянским Ренессансом. У нас Феофан Грек и Андрей Рублев, на Апеннинах — Чимабуэ и Джотто. Только нужно добавить, что русское Возрождение поднялось из крови нашествий и ига, а итальянский Ренессанс поднялся в хорошем климате и в спокойную эпоху. Так тем больше ценности и смысла в наших иконах, в наших церквях, ставших эталоном зодчества. Кто не верит, пусть съездит и посмотрит храм Покрова на Нерли.И люди, наши люди, за два года, пусть темы таких рассуждений могли быть от них далековаты, это поняли. Поняла и та аудитория, и та часть общества, которую мы считали ну не совсем привязанной к стране и ее ценностям.В московском кинотеатре "Иллюзион", который отнюдь не для широкой публики, а для синефилов, на открытии фестиваля "Европейское кино" (форум организовало постпредство ЕС), едва евросоюзовские люди в сером назвали нашу страну "агрессóром", в зале встал зритель, молодой парень, который очень вежливо, но очень твердо поставил чинуш на место.Он открыто сказал то, что мы все знаем: и про то, что, придя в гости, вы не начинаете с порога безосновательно оскорблять хозяев, и про то, что сегодня организация и проведение подобного мероприятия в небогоспасаемом ЕС категорически невозможна, и что им, людям в сером, неплохо помнить ими же продвигаемые лозунги о том, что "кино вне политики". Люди в сером публично растерялись. Их самодовольные физиономии поплыли. Тут встал и взял слово второй зритель. Он зашлифовал европейскую конфузию, добавив, что дипломаты здесь — не для проталкивания повестки ЕС, а чтобы просто представить фильмы. И попросил не выходить за рамки регламента.Говорили от лица нас всех те двое, которых мы считали (теперь понятно, что безосновательно) хипстерами и любителями тыквенного латте, а также прочих, сегодня понятно и это, псевдоевропейских ценностей. Они абсолютно четко, здраво, спокойно дали понять, что наша страна очень сильно изменилась. Сама. Без подталкивания, без агитации, без криков. Короче, без той пропаганды самого низкого пошиба, в которой сегодня существует "райский сад".Народ сам разобрался, составил мнение и сейчас всем тем, кто лил на него цистерны грязи и оскорблений, с этим не просто придется считаться. Это мнение нужно будет уважать. А выразиться оно может и в бойкоте концертов и фильмов, и в неподписании контрактов, короче, в той, наверное, самой болезненной форме, когда звезды сплющились и исчезли, перестав быть хоть кому-то интересными и кем-то любимыми. Минус жирные гонорары.Но мы — добрые. Мы оставили им возможность (или право) предаваться "чесу" среди тамошней русскоязычной аудитории (с другими языками, иностранными, у неоэмигрантов большая напряженка). Главное — чтобы подальше от нас. "Квартирники" и местные дома культуры (после стадионов и федеральных эфиров) — им самое место.
https://ria.ru/20231016/primer-1902958124.html
https://ria.ru/20231011/vozvraschenie-1901908841.html
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Елена Караева
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Елена Караева
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аналитика, мигранты, релоканты, россия, эстрада, вциом, исследования
Аналитика, Мигранты, релоканты, Россия, эстрада, ВЦИОМ, Исследования

От мнения нашего народа никуда "культурной тусовке" не деться

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходном мосту
Прохожие на пешеходном мосту - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Елена Караева
Елена Караева
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Больше половины русских неодобрительно относятся к отъезду эстрадников и эстрадниц (в опросе речь шла о музыкантах) из страны. Данные исследования были опубликованы на этой неделе ВЦИОМ.
Есть и более детализированные оценки и мнения, но вывод могут сделать как специалисты, так и обычные люди: уехавшие проиграли в сражении за "сердца и мозги". Симпатия и любовь к прежним кумирам — материя не то что нестойкая, просто зрителям, слушателям и читателям не нравится, что им хамят в лицо те, кого, собственно, они и сделали звездами и знаменитостями. Потому что, если бы не внимание аудитории, всех тех, на чьи концерты, фильмы, представления рвались, порой тратя последние деньги на билеты, просто бы не было. И петь, и играть им пришлось бы на собственных кухнях. И то — в лучшем случае.
Когда началась СВО, вопрос Максима Горького "С кем вы, мастера культуры?", прозвучавший 80 с лишним лет назад, оказался одним из самых актуальных в российской публичной дискуссии. Ответы порой были неожиданными, порой ожидаемыми, но факт остается фактом: российская аудитория одобрила выбор патриотический и категорически не приняла иную позицию. Тогда, в первые месяцы СВО, такой разворот событий не пришелся ко двору — главным образом в зарубежных массмедиа. Там новоявленные эмигранты получили площадку для высказываний и свои 15 минут славы. Дальше про них, естественно, забыли, оставив возможность кормиться вялыми турне, проще говоря — "чесом".
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С другой стороны, против русской культуры (которая, не будем забывать, часть русской цивилизации) была открыта настоящая война. Нет, это даже не кампания по отмене, увольнениям, унизительным требованиям покаяться и поцеловать руку "дяди в пробковом шлеме", тщась сохранить ангажементы, а угроза конфискации, то есть банальное воровство нашего национального достояния. Сил, чтобы вызволить коллекции и экспонаты из тенет "райского сада", потратили немало.
Нас хотели закрыть в собственной же стране, чтобы и духу нашего не было, чтобы Русью и не пахло.
Получилось, мягко говоря, средне, если не совсем плохо. Но, в конце концов, это не наше дело: не хотите читать Достоевского и слушать Чайковского — ну так и на здоровье.
Западники, конечно, когда строят против нас козни и планируют санкции, категорически не способны понять, что они совершенно не властны ни над нашей историей, ни над нашей географией. Мы в гораздо большей степени принадлежим столь якобы ими ценимой (на самом деле уже давно нет) европейской цивилизации и культуре, чем те, кто этой принадлежностью хвастается.
У нас была эпоха античности, а сходите и поищите ее, например, в Северной Европе. У нас было наше Возрождение, которое даже хронологически — с разницей в несколько десятилетий — совпадает с итальянским Ренессансом. У нас Феофан Грек и Андрей Рублев, на Апеннинах — Чимабуэ и Джотто. Только нужно добавить, что русское Возрождение поднялось из крови нашествий и ига, а итальянский Ренессанс поднялся в хорошем климате и в спокойную эпоху. Так тем больше ценности и смысла в наших иконах, в наших церквях, ставших эталоном зодчества. Кто не верит, пусть съездит и посмотрит храм Покрова на Нерли.
И люди, наши люди, за два года, пусть темы таких рассуждений могли быть от них далековаты, это поняли. Поняла и та аудитория, и та часть общества, которую мы считали ну не совсем привязанной к стране и ее ценностям.
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В московском кинотеатре "Иллюзион", который отнюдь не для широкой публики, а для синефилов, на открытии фестиваля "Европейское кино" (форум организовало постпредство ЕС), едва евросоюзовские люди в сером назвали нашу страну "агрессóром", в зале встал зритель, молодой парень, который очень вежливо, но очень твердо поставил чинуш на место.
Он открыто сказал то, что мы все знаем: и про то, что, придя в гости, вы не начинаете с порога безосновательно оскорблять хозяев, и про то, что сегодня организация и проведение подобного мероприятия в небогоспасаемом ЕС категорически невозможна, и что им, людям в сером, неплохо помнить ими же продвигаемые лозунги о том, что "кино вне политики". Люди в сером публично растерялись. Их самодовольные физиономии поплыли. Тут встал и взял слово второй зритель. Он зашлифовал европейскую конфузию, добавив, что дипломаты здесь — не для проталкивания повестки ЕС, а чтобы просто представить фильмы. И попросил не выходить за рамки регламента.
Говорили от лица нас всех те двое, которых мы считали (теперь понятно, что безосновательно) хипстерами и любителями тыквенного латте, а также прочих, сегодня понятно и это, псевдоевропейских ценностей. Они абсолютно четко, здраво, спокойно дали понять, что наша страна очень сильно изменилась. Сама. Без подталкивания, без агитации, без криков. Короче, без той пропаганды самого низкого пошиба, в которой сегодня существует "райский сад".
Народ сам разобрался, составил мнение и сейчас всем тем, кто лил на него цистерны грязи и оскорблений, с этим не просто придется считаться. Это мнение нужно будет уважать. А выразиться оно может и в бойкоте концертов и фильмов, и в неподписании контрактов, короче, в той, наверное, самой болезненной форме, когда звезды сплющились и исчезли, перестав быть хоть кому-то интересными и кем-то любимыми. Минус жирные гонорары.
Но мы — добрые. Мы оставили им возможность (или право) предаваться "чесу" среди тамошней русскоязычной аудитории (с другими языками, иностранными, у неоэмигрантов большая напряженка). Главное — чтобы подальше от нас. "Квартирники" и местные дома культуры (после стадионов и федеральных эфиров) — им самое место.
 
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