https://ria.ru/20231125/krovelschiki-1911815062.html
Свыше 13 тысяч кровельщиков очищают крыши многоквартирных домов в Москве
Свыше 13 тысяч кровельщиков очищают крыши многоквартирных домов в Москве - РИА Новости, 25.11.2023
Свыше 13 тысяч кровельщиков очищают крыши многоквартирных домов в Москве
Свыше 13 тысяч кровельщиков и более 250 автоподъемников задействованы в очистке крыш многоквартирных домов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:50
2023-11-25T14:50
2023-11-25T14:50
городское хозяйство москвы
москва
общество
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/86/1549548617_0:78:3284:1925_1920x0_80_0_0_fe154e28b55a35670dc1b9d8c06b3717.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 13 тысяч кровельщиков и более 250 автоподъемников задействованы в очистке крыш многоквартирных домов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В течение всего светового дня очищаем от снега кровли многоквартирных домов и выступающие элементы фасадов. В работах задействованы более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков", - говорится в сообщении. Уточняется, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. "Просим быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/86/1549548617_553:0:3284:2048_1920x0_80_0_0_b9e28977b85fd14f8e1862a8f121debd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, общество, погода
Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Погода