Рейтинг@Mail.ru
Свыше 13 тысяч кровельщиков очищают крыши многоквартирных домов в Москве - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/krovelschiki-1911815062.html
Свыше 13 тысяч кровельщиков очищают крыши многоквартирных домов в Москве
Свыше 13 тысяч кровельщиков очищают крыши многоквартирных домов в Москве - РИА Новости, 25.11.2023
Свыше 13 тысяч кровельщиков очищают крыши многоквартирных домов в Москве
Свыше 13 тысяч кровельщиков и более 250 автоподъемников задействованы в очистке крыш многоквартирных домов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:50
2023-11-25T14:50
городское хозяйство москвы
москва
общество
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/86/1549548617_0:78:3284:1925_1920x0_80_0_0_fe154e28b55a35670dc1b9d8c06b3717.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 13 тысяч кровельщиков и более 250 автоподъемников задействованы в очистке крыш многоквартирных домов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В течение всего светового дня очищаем от снега кровли многоквартирных домов и выступающие элементы фасадов. В работах задействованы более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков", - говорится в сообщении. Уточняется, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. "Просим быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154954/86/1549548617_553:0:3284:2048_1920x0_80_0_0_b9e28977b85fd14f8e1862a8f121debd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, общество, погода
Городское хозяйство Москвы, Москва, Общество, Погода

Свыше 13 тысяч кровельщиков очищают крыши многоквартирных домов в Москве

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОчистка крыш от снега в Москве
Очистка крыш от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Очистка крыш от снега в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 13 тысяч кровельщиков и более 250 автоподъемников задействованы в очистке крыш многоквартирных домов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"В течение всего светового дня очищаем от снега кровли многоквартирных домов и выступающие элементы фасадов. В работах задействованы более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями.
«
"Просим быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваОбществоПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала