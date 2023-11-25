https://ria.ru/20231125/krovelschiki-1911815062.html

Свыше 13 тысяч кровельщиков очищают крыши многоквартирных домов в Москве

Свыше 13 тысяч кровельщиков очищают крыши многоквартирных домов в Москве - РИА Новости, 25.11.2023

Свыше 13 тысяч кровельщиков очищают крыши многоквартирных домов в Москве

Свыше 13 тысяч кровельщиков и более 250 автоподъемников задействованы в очистке крыш многоквартирных домов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:50

2023-11-25T14:50

2023-11-25T14:50

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Свыше 13 тысяч кровельщиков и более 250 автоподъемников задействованы в очистке крыш многоквартирных домов в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В течение всего светового дня очищаем от снега кровли многоквартирных домов и выступающие элементы фасадов. В работах задействованы более 250 автоподъемников и свыше 13 тысяч кровельщиков", - говорится в сообщении. Уточняется, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. "Просим быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в сообщении.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, москва, общество, погода