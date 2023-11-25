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Путин поприветствовал участников конференции "Матерей России" - РИА Новости, 25.11.2023
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12:22 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/konferentsiya-1911798678.html
Путин поприветствовал участников конференции "Матерей России"
Путин поприветствовал участников конференции "Матерей России" - РИА Новости, 25.11.2023
Путин поприветствовал участников конференции "Матерей России"
Президент России Владимир Путин отметил большую и востребованную работу, которую проводит всероссийское общественное движение "Матери России", соответствующая... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T12:22
2023-11-25T12:22
владимир путин
россия
общество
пятигорск
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил большую и востребованную работу, которую проводит всероссийское общественное движение "Матери России", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер направил приветствие участникам проходящей в Пятигорске конференции, приуроченной ко Дню матери, ее организатором выступило движение "Матери России". На форуме собрались многодетные мамы, жены и матери участников специальной военной операции, попечители детей-сирот, представительницы благотворительных и добровольческих организаций, деятели науки, культуры, образования. "Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия конференции, посвященной замечательному празднику - Дню матери... В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение "Матери России" - организатор нынешней конференции", - говорится в телеграмме. По словам президента, на конференции обсуждаются вопросы общенационального значения: поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации и другие. Он также отметил участие волонтеров движения, которые оказывают гуманитарную помощь российским бойцам в зоне СВО, заботятся о раненых в госпиталях. В заключение Путин поздравил участников, гостей и организаторов мероприятия с приближающимся праздником. День матери в России - ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября.
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владимир путин, россия, общество, пятигорск
Владимир Путин, Россия, Общество, Пятигорск
Путин поприветствовал участников конференции "Матерей России"

Путин отметил большую и востребованную работу, которую проводят "Матери России"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил большую и востребованную работу, которую проводит всероссийское общественное движение "Матери России", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский лидер направил приветствие участникам проходящей в Пятигорске конференции, приуроченной ко Дню матери, ее организатором выступило движение "Матери России". На форуме собрались многодетные мамы, жены и матери участников специальной военной операции, попечители детей-сирот, представительницы благотворительных и добровольческих организаций, деятели науки, культуры, образования.
"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия конференции, посвященной замечательному празднику - Дню матери... В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение "Матери России" - организатор нынешней конференции", - говорится в телеграмме.
По словам президента, на конференции обсуждаются вопросы общенационального значения: поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации и другие. Он также отметил участие волонтеров движения, которые оказывают гуманитарную помощь российским бойцам в зоне СВО, заботятся о раненых в госпиталях.
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В заключение Путин поздравил участников, гостей и организаторов мероприятия с приближающимся праздником.
День матери в России - ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября.
 
Владимир ПутинРоссияОбществоПятигорск
 
 
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