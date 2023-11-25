https://ria.ru/20231125/konferentsiya-1911798678.html

Путин поприветствовал участников конференции "Матерей России"

Путин поприветствовал участников конференции "Матерей России" - РИА Новости, 25.11.2023

Путин поприветствовал участников конференции "Матерей России"

Президент России Владимир Путин отметил большую и востребованную работу, которую проводит всероссийское общественное движение "Матери России", соответствующая... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T12:22

2023-11-25T12:22

2023-11-25T12:22

владимир путин

россия

общество

пятигорск

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил большую и востребованную работу, которую проводит всероссийское общественное движение "Матери России", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский лидер направил приветствие участникам проходящей в Пятигорске конференции, приуроченной ко Дню матери, ее организатором выступило движение "Матери России". На форуме собрались многодетные мамы, жены и матери участников специальной военной операции, попечители детей-сирот, представительницы благотворительных и добровольческих организаций, деятели науки, культуры, образования. "Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия конференции, посвященной замечательному празднику - Дню матери... В этой связи с удовлетворением отмечу большую, востребованную работу, которую проводит Всероссийское общественное движение "Матери России" - организатор нынешней конференции", - говорится в телеграмме. По словам президента, на конференции обсуждаются вопросы общенационального значения: поддержка материнства и детства, улучшение демографической ситуации и другие. Он также отметил участие волонтеров движения, которые оказывают гуманитарную помощь российским бойцам в зоне СВО, заботятся о раненых в госпиталях. В заключение Путин поздравил участников, гостей и организаторов мероприятия с приближающимся праздником. День матери в России - ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2023 году он приходится на 26 ноября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество, пятигорск