https://ria.ru/20231125/kisida-1911769439.html

Премьер-министр Японии покинул резиденцию по необъяснимым причинам

Премьер-министр Японии покинул резиденцию по необъяснимым причинам - РИА Новости, 25.11.2023

Премьер-министр Японии покинул резиденцию по необъяснимым причинам

Премьер-министр Японии Фумио Кисида по необъяснимым причинам провел ночь с четверга на пятницу не в своей резиденции, а в гостинице, передает агентство Киодо со РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T04:25

2023-11-25T04:25

2023-11-25T04:27

в мире

япония

фумио кисида

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ТОКИО, 25 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида по необъяснимым причинам провел ночь с четверга на пятницу не в своей резиденции, а в гостинице, передает агентство Киодо со ссылкой на заместителя генерального секретаря правительства Хироси Мория."В качестве временной меры мы попросили премьер-министра переночевать в гостинице. Двадцать четвертого ноября, в течение суток, он вернется в резиденцию", — уточнил Мория.Вечером в четверг Кисида вечером провел в своей резиденции совещание по проекту дополнительного бюджета, который обсуждается сейчас в парламенте. Затем глава правительства присутствовал на церемонии в императорском дворце. Он вернулся в резиденцию около 20 часов, но уже через час вышел оттуда и провел ночь в гостинице поблизости. Его окружение пояснило, что причина — в неисправности оборудования, но отказалось уточнить подробности. "Мы воздержимся от комментариев по соображениям безопасности", — добавил Мория.С 2005 года резиденция премьер-министра находится в бывшем здании канцелярии премьера, построенном в 1929 году.

https://ria.ru/20231101/roboty-1906581192.html

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в мире, япония, фумио кисида