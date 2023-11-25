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В армии Израиля рассказали, сколько заложников ХАМАС удерживает в Газе

В армии Израиля рассказали, сколько заложников ХАМАС удерживает в Газе - РИА Новости, 25.11.2023

В армии Израиля рассказали, сколько заложников ХАМАС удерживает в Газе

Палестинское движение ХАМАС удерживает в секторе Газа приблизительно 215 заложников, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Спилман на... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T05:18

2023-11-25T05:18

2023-11-25T06:06

в мире

израиль

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хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС удерживает в секторе Газа приблизительно 215 заложников, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Спилман на брифинге в соцсети X."Около 215 заложников остаются в Газе", — заявил Спилман.В пятницу в 8:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС, договоренность о котором удалось достичь при посредничестве Катара и Египта.В рамках соглашения в сектор Газа должны ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятками заложников и арестованных. Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных.Накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что прекращение огня в Газе будет кратковременным, затем боевые действия в анклаве продолжатся как минимум еще два месяца.

израиль

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Эвакуация израильских заложников Эвакуация израильских заложников 2023-11-25T05:18 true PT0M47S

Марш в честь освобождения палестинских заложников Марш в честь освобождения палестинских заложников 2023-11-25T05:18 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году