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В армии Израиля рассказали, сколько заложников ХАМАС удерживает в Газе
В армии Израиля рассказали, сколько заложников ХАМАС удерживает в Газе - РИА Новости, 25.11.2023
В армии Израиля рассказали, сколько заложников ХАМАС удерживает в Газе
Палестинское движение ХАМАС удерживает в секторе Газа приблизительно 215 заложников, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Спилман на... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T05:18
2023-11-25T05:18
2023-11-25T06:06
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армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС удерживает в секторе Газа приблизительно 215 заложников, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Спилман на брифинге в соцсети X."Около 215 заложников остаются в Газе", — заявил Спилман.В пятницу в 8:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС, договоренность о котором удалось достичь при посредничестве Катара и Египта.В рамках соглашения в сектор Газа должны ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятками заложников и арестованных. Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных.Накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что прекращение огня в Газе будет кратковременным, затем боевые действия в анклаве продолжатся как минимум еще два месяца.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Эвакуация израильских заложников
Эвакуация израильских заложников
2023-11-25T05:18
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Марш в честь освобождения палестинских заложников
Марш в честь освобождения палестинских заложников
2023-11-25T05:18
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в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В армии Израиля рассказали, сколько заложников ХАМАС удерживает в Газе
Армия Израиля заявила, что ХАМАС удерживает в Газе приблизительно 215 заложников
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Палестинское движение ХАМАС удерживает в секторе Газа приблизительно 215 заложников, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Спилман на брифинге в соцсети X
.
"Около 215 заложников остаются в Газе", — заявил Спилман.
В пятницу в 8:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС, договоренность о котором удалось достичь при посредничестве Катара и Египта.
В рамках соглашения в сектор Газа должны ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.
Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятками заложников и арестованных. Всего предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных.
Накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что прекращение огня в Газе будет кратковременным, затем боевые действия в анклаве продолжатся как минимум еще два месяца.