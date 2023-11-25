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Челябинскому хакеру, продававшему данные госучреждений, вынесли приговор - РИА Новости, 25.11.2023
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14:21 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/khaker-1911810485.html
Челябинскому хакеру, продававшему данные госучреждений, вынесли приговор
Челябинскому хакеру, продававшему данные госучреждений, вынесли приговор - РИА Новости, 25.11.2023
Челябинскому хакеру, продававшему данные госучреждений, вынесли приговор
Житель Челябинской области получил 1,5 года лишения свободы условно за незаконный доступ к личным кабинетам сайтов госучреждений и банков и продажу этих данных... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:21
2023-11-25T14:21
происшествия
технологии
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Житель Челябинской области получил 1,5 года лишения свободы условно за незаконный доступ к личным кабинетам сайтов госучреждений и банков и продажу этих данных в мессенджере Telegram, сообщила УФСБ по региону. По данным УФСБ, житель региона использовал программное обеспечение для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации. Так, он незаконно получал доступ к личным кабинетам от интернет-сервисов, в том числе госучреждений, банковских систем, и распространял их в Telegram за вознаграждение от 400 до 2000 долларов в виде криптовалюты. "Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным уроженца области в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и частью 2 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ)… Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении. Пресс-служба добавляет, что в 2023 году по материалам УФСБ за преступления в сфере компьютерной информации осуждены четверо граждан, выявлены более 25 компьютерных атак, направленных на получение неправомерного доступа к информационным ресурсам правительства и заксобрания региона, предприятий оборонного и промышленного комплекса.
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происшествия, технологии, челябинская область, telegram, челябинск, россия
Происшествия, Технологии, Челябинская область, Telegram, Челябинск, Россия
Челябинскому хакеру, продававшему данные госучреждений, вынесли приговор

Челябинскому хакеру, продававшему данные госучреждений, дали условный срок

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Житель Челябинской области получил 1,5 года лишения свободы условно за незаконный доступ к личным кабинетам сайтов госучреждений и банков и продажу этих данных в мессенджере Telegram, сообщила УФСБ по региону.
По данным УФСБ, житель региона использовал программное обеспечение для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации. Так, он незаконно получал доступ к личным кабинетам от интернет-сервисов, в том числе госучреждений, банковских систем, и распространял их в Telegram за вознаграждение от 400 до 2000 долларов в виде криптовалюты.
«
"Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным уроженца области в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и частью 2 статьи 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ)… Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Пресс-служба добавляет, что в 2023 году по материалам УФСБ за преступления в сфере компьютерной информации осуждены четверо граждан, выявлены более 25 компьютерных атак, направленных на получение неправомерного доступа к информационным ресурсам правительства и заксобрания региона, предприятий оборонного и промышленного комплекса.
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