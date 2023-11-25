https://ria.ru/20231125/izrail-1911789851.html

Эксперт рассказал, какие цели преследует Израиль от перемирия в Газе

Эксперт рассказал, какие цели преследует Израиль от перемирия в Газе - РИА Новости, 25.11.2023

Эксперт рассказал, какие цели преследует Израиль от перемирия в Газе

Тель-Авив преследует две цели в ходе четырехдневного прекращения огня в Газе - спасти заложников и подготовить армию ко второму этапу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T10:57

2023-11-25T10:57

2023-11-25T10:57

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АНКАРА, 25 ноя - РИА Новости. Тель-Авив преследует две цели в ходе четырехдневного прекращения огня в Газе - спасти заложников и подготовить армию ко второму этапу, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие между израильской армией и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. "Давление мирового общественного мнения и оппозиционных израильтян на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху усиливается. Понятно, что четырехдневное прекращение огня является тактическим подходом администрации Тель-Авива. Первая цель - спасти заложников на максимально возможном уровне, а вторая - подготовить армию ко второму этапу операции", - заявил аналитик. По его словам, на новом этапе операции израильская армия будет оказывать сильное давление с целью депортировать максимально возможное количество палестинских граждан в Египет. "Интенсивность второй фазы определит, будет ли ливанская "Хезболла" вовлечена в конфликт. Вероятно, после того, как Израиль получит полный контроль над сектором Газа, он оставит управление Махмуду Аббасу вместо ХАМАСа. По пониманию администрации Тель-Авива, элементы ХАМАС не должны располагаться вблизи крупных энергетических проектов и логистических линий, которые Израиль запустит в ближайшее время", - подчеркнул он. По словам собеседника агентства, еще один важный вопрос - запасы газа у берегов Газы, и, похоже, теперь Израиль примет решение по этому вопросу. "ХАМАС - политическое движение, покончившее жизнь самоубийством из-за террористического акта, инициированного им на территории Израиля. Реструктуризация этого политического движения в Газе больше не является вопросом. Нетаньяху, с другой стороны, является политически мертвой фигурой, и его будут судить в Международном уголовном суде за военные преступления", - резюмировал аналитик. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231125/khamas-1911763646.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911681340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, тель-авив, россия, владимир путин, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, хамас, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году