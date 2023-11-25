https://ria.ru/20231125/gubernator-1911867708.html

Губернатор Пензенской области попросил не спекулировать на теме СВО

Губернатор Пензенской области попросил не спекулировать на теме СВО - РИА Новости, 26.11.2023

Губернатор Пензенской области попросил не спекулировать на теме СВО

Школьникам нужно обязательно рассказывать об участниках специальной военной операции, чтобы имя каждого героя осталось в народной памяти, спекуляции на этой... РИА Новости, 26.11.2023

2023-11-25T21:51

2023-11-25T21:51

2023-11-26T00:13

специальная военная операция на украине

общество

пенза

пензенская область

олег мельниченко

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САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Школьникам нужно обязательно рассказывать об участниках специальной военной операции, чтобы имя каждого героя осталось в народной памяти, спекуляции на этой теме задевают чувства родных павших воинов, заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, комментируя сообщения после слов главы Пензы о том, не надо создавать "некрополь на зданиях школ", выпускники которых погибли в ходе СВО. Глава Пензы Александр Басенко в пятницу на заседании городской думы заявил, что установка большого количества мемориальных досок выпускникам школ, погибших в ходе СВО, на стенах учреждений влияет на детскую психику. По его словам, есть школы, где по семь-восемь выпускников погибли. Он призвал дождаться завершения СВО и перечислить каждого погибшего на едином мемориале, отметив, что "просто просим некоторое время для того, чтобы все это сделать - и память почтить, и в то же время не создавать, ну будем говорить, некрополь на зданиях школ". "Мне очень не нравится вал спекуляций на теме СВО, когда в погоне за сенсацией откровенно перевирается информация. При этом в расчет не берутся чувства людей, чьи близкие отдали жизнь за защиту интересов Родины. Поэтому считаю правильным четко и однозначно обозначить свою позицию... Будет сделано все, чтобы имя каждого из наших героев осталось в народной памяти, чтобы ни один подвиг не был забыт... Обязательно нужно рассказывать об участниках спецоперации школьникам и молодежи. Пусть знают, что герои - это вчерашние простые парни, которые в сложный момент смогли проявить чудеса отваги и стойкости", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он подчеркнул, что поддерживает идею создания воинского мемориала участникам спецоперации. "Я всецело поддерживаю идею с созданием воинского мемориала, посвященного участникам СВО. Чем сплоченнее мы сейчас себя проявим, тем короче будет на нем список павших героев в момент Победы", - добавил глава региона. Ранее Басенко, комментируя свои слова, пояснил, что с уважением относится к бойцам СВО и их семьям и считает важным увековечивание памяти о героях. По его словам, на школах есть мемориальные доски в честь участников СВО, планируется еще создать в каждой школе мемориальный уголок в память о бойцах, а уроки мужества включены во внеклассную работу.

https://ria.ru/20231125/mer-1911832111.html

https://ria.ru/20231125/bespilotniki-1911825450.html

пенза

пензенская область

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общество, пенза, пензенская область, олег мельниченко