https://ria.ru/20231125/gubernator-1911867708.html
Губернатор Пензенской области попросил не спекулировать на теме СВО
Губернатор Пензенской области попросил не спекулировать на теме СВО - РИА Новости, 26.11.2023
Губернатор Пензенской области попросил не спекулировать на теме СВО
Школьникам нужно обязательно рассказывать об участниках специальной военной операции, чтобы имя каждого героя осталось в народной памяти, спекуляции на этой... РИА Новости, 26.11.2023
2023-11-25T21:51
2023-11-25T21:51
2023-11-26T00:13
специальная военная операция на украине
общество
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пензенская область
олег мельниченко
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САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Школьникам нужно обязательно рассказывать об участниках специальной военной операции, чтобы имя каждого героя осталось в народной памяти, спекуляции на этой теме задевают чувства родных павших воинов, заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, комментируя сообщения после слов главы Пензы о том, не надо создавать "некрополь на зданиях школ", выпускники которых погибли в ходе СВО. Глава Пензы Александр Басенко в пятницу на заседании городской думы заявил, что установка большого количества мемориальных досок выпускникам школ, погибших в ходе СВО, на стенах учреждений влияет на детскую психику. По его словам, есть школы, где по семь-восемь выпускников погибли. Он призвал дождаться завершения СВО и перечислить каждого погибшего на едином мемориале, отметив, что "просто просим некоторое время для того, чтобы все это сделать - и память почтить, и в то же время не создавать, ну будем говорить, некрополь на зданиях школ". "Мне очень не нравится вал спекуляций на теме СВО, когда в погоне за сенсацией откровенно перевирается информация. При этом в расчет не берутся чувства людей, чьи близкие отдали жизнь за защиту интересов Родины. Поэтому считаю правильным четко и однозначно обозначить свою позицию... Будет сделано все, чтобы имя каждого из наших героев осталось в народной памяти, чтобы ни один подвиг не был забыт... Обязательно нужно рассказывать об участниках спецоперации школьникам и молодежи. Пусть знают, что герои - это вчерашние простые парни, которые в сложный момент смогли проявить чудеса отваги и стойкости", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он подчеркнул, что поддерживает идею создания воинского мемориала участникам спецоперации. "Я всецело поддерживаю идею с созданием воинского мемориала, посвященного участникам СВО. Чем сплоченнее мы сейчас себя проявим, тем короче будет на нем список павших героев в момент Победы", - добавил глава региона. Ранее Басенко, комментируя свои слова, пояснил, что с уважением относится к бойцам СВО и их семьям и считает важным увековечивание памяти о героях. По его словам, на школах есть мемориальные доски в честь участников СВО, планируется еще создать в каждой школе мемориальный уголок в память о бойцах, а уроки мужества включены во внеклассную работу.
https://ria.ru/20231125/mer-1911832111.html
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общество, пенза, пензенская область, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Общество, Пенза, Пензенская область, Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области попросил не спекулировать на теме СВО
Губернатор Пензенской области Мельниченко попросил не спекулировать на теме СВО
САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости.
Школьникам нужно обязательно рассказывать об участниках специальной военной операции, чтобы имя каждого героя осталось в народной памяти, спекуляции на этой теме задевают чувства родных павших воинов, заявил
губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, комментируя сообщения после слов главы Пензы о том, не надо создавать "некрополь на зданиях школ", выпускники которых погибли в ходе СВО.
Глава Пензы Александр Басенко в пятницу на заседании городской думы заявил, что установка большого количества мемориальных досок выпускникам школ, погибших в ходе СВО, на стенах учреждений влияет на детскую психику. По его словам, есть школы, где по семь-восемь выпускников погибли. Он призвал дождаться завершения СВО и перечислить каждого погибшего на едином мемориале, отметив, что "просто просим некоторое время для того, чтобы все это сделать - и память почтить, и в то же время не создавать, ну будем говорить, некрополь на зданиях школ".
Мэр Пензы объяснил слова о создании некрополей героев СВО в школах
«
"Мне очень не нравится вал спекуляций на теме СВО, когда в погоне за сенсацией откровенно перевирается информация. При этом в расчет не берутся чувства людей, чьи близкие отдали жизнь за защиту интересов Родины. Поэтому считаю правильным четко и однозначно обозначить свою позицию... Будет сделано все, чтобы имя каждого из наших героев осталось в народной памяти, чтобы ни один подвиг не был забыт... Обязательно нужно рассказывать об участниках спецоперации школьникам и молодежи. Пусть знают, что герои - это вчерашние простые парни, которые в сложный момент смогли проявить чудеса отваги и стойкости", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что поддерживает идею создания воинского мемориала участникам спецоперации. "Я всецело поддерживаю идею с созданием воинского мемориала, посвященного участникам СВО. Чем сплоченнее мы сейчас себя проявим, тем короче будет на нем список павших героев в момент Победы", - добавил глава региона.
Ранее Басенко, комментируя свои слова, пояснил, что с уважением относится к бойцам СВО и их семьям и считает важным увековечивание памяти о героях. По его словам, на школах есть мемориальные доски в честь участников СВО, планируется еще создать в каждой школе мемориальный уголок в память о бойцах, а уроки мужества включены во внеклассную работу.
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