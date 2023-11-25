https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit

Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit - РИА Новости, 25.11.2023

Что будет, если Россия победит? — спрашивает немецкая газета Zeit

Если Россия победит на Украине (а победой авторы Zeit называют даже сохранение нами контроля над уже присоединенными территориями), то это станет "концом... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T08:00

2023-11-25T08:00

2023-11-25T08:07

аналитика

в мире

россия

германия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719040_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_ab5a6e68c7a6f8aff576677d1b0f4055.jpg

Если Россия победит на Украине (а победой авторы Zeit называют даже сохранение нами контроля над уже присоединенными территориями), то это станет "концом либерального и началом авторитарного миропорядка". Но это общие слова, а Нико Ланге (бывший сотрудник Минобороны) и Карло Масала (профессор Мюнхенского Университета Бундесвера) хотят по-настоящему напугать сограждан. Не только тем, что "жизнь в Германии станет менее безопасной, более бедной и одинокой", но и описанием того, что последует за поражением Украины. То есть "новой агрессии России":"Сирены воют. Предупреждающие сигналы сотового телефона звучат тысячи раз. Воздушная тревога в Мюнхене, Франкфурте и Берлине. Крылатые ракеты и стаи беспилотников проникают в воздушное пространство Германии. Немецкие солдаты уже несколько дней тушат пожары в странах Балтии. В ответ на нападение России там НАТО возбудило дело о помощи по статье пять. Россия ответила ракетами. Некоторые государства выходят из НАТО и ЕС, а жесткое ядро ​​на севере и востоке оказывает ожесточенное сопротивление. Германия разорвана. Горячие протесты во многих немецких городах приводят к жестоким беспорядкам, и полиции приходится решительно вмешиваться. Экстремистские и популистские партии извлекают огромную выгоду из этой ситуации, не в последнюю очередь потому, что глобальная торговля и экономика рушатся".Видимо, опасаясь, что не всех немцев сильно испугают подобные перспективы, авторы переходят к глобальному масштабу:"В Индо-Тихоокеанском регионе Китай уже несколько недель атакует Тайвань. Тем временем Организация Объединенных Наций принимает решения против Германии, поскольку многие государства Африки, Латинской Америки и Азии голосуют на Генеральной Ассамблее вместе с Россией и Китаем.Это звучит преувеличенно? Нет! Если Владимир Путин выиграет свою агрессивную войну, этот сценарий реалистичен".Пугать европейцев нападением России на Прибалтику — и вообще восточноевропейские страны НАТО — начали еще после 2014-го года. С прошлого года утверждения о "русской угрозе Европе" стали звучать в ежедневном режиме. Более того, порой даже говорят, что Россия уже напала на Европу, потому что "Украина — это Европа", надо только принять ее в Евросоюз. Но сейчас Zeit, конечно, взяла новую высоту в запугивании немцев. Причем эта публикация неслучайна. Накануне ее появления были обнародованы новые "руководящие принципы оборонной политики", в которых говорилось о "непосредственной угрозе суверенитету и территориальной целостности Германии", фокусе на "безопасности со стороны Российской Федерации". После выхода статьи в Zeit на сайте Немецкого совета по внешней политике (DGAP) появился доклад двух экспертов из Центра безопасности и обороны, в котором прямо говорится, что в течение пяти-девяти лет "Германия и НАТО должны дать возможность своим вооруженным силам сдерживать и при необходимости воевать против России".К чему это нагнетание? Неужели немцев реально готовят к войне с Россией, то есть атлантические элиты (в том числе в Германии) сами поверили в собственную пропаганду про русскую угрозу Европе? Нет, у раздувания русофобии есть две конкретные цели.Первая. Несмотря на то, что атлантическая солидарность сейчас на подъеме, европейские атлантисты не уверены даже в ближайшем будущем. Если в США через год победит Трамп и при этом Запад еще и будет проигрывать в битве за Украину, то НАТО реально начнет лихорадить. В этих условиях атлантистам нужно будет перенести основную нагрузку по поддержке Украины на Европу — и тут Германия является ключевым звеном. Немцы не смогут дать много оружия и боеприпасов (у них их просто нет), но значение их финансовой и политической помощи, учитывая вес Германии в ЕС, сильно вырастет. Поэтому нужно поднять градус тревожности в немецкой общественной атмосфере.Вторая цель — остановить рост влияния несистемных оппозиционных сил, не только обличающих правящие элиты, но и выступающих против конфликта с Россией и критически настроенных к "атлантической солидарности", то есть подчинению германских интересов англосаксонским, а именно: "Альтернативы для Германии" и нового "Союза Сары Вагенкнехт". Но удастся ли с помощью "русской угрозы" заставить немцев сплотиться вокруг системных партий?Нет, так как процесс разрушения нынешней партийной системы зашел уже очень далеко. В январе будет официально создана партия Вагентнехт, и двух сильных несистемных партий немецкая партийно-политическая машина уже не вынесет. Рейтинги правящей коалиции продолжают снижаться: в сумме у трех партий уже всего 35 процентов, то есть чуть больше трети (у оппозиционной ХДС 31 процент).Особенно сильно провалились свободные демократы — они балансируют на грани пяти процентов, то есть могут не попасть в следующий бундестаг. На этом фоне в СвДП все громче голоса тех, кто призывает выйти из правящей коалиции, чтобы спасти партию. Идут разговоры и о создании большой коалиции — из СДПГ и ХДС, но этот вариант приберегут на крайний случай. Не исключены и досрочные выборы в Бундестаг, хотя к ним пока что призывает лишь АдГ, которая сохраняет позицию второй партии страны с рейтингом 22 процента. Кстати, довольных работой канцлера Шольца немногим больше: всего 24, то есть каждый четвертый. А когда политиков расценивают по шкале от минус пяти до плюс пяти, Шольц уходит в минус 0,4. В минусе и все ключевые министры — от Бербок до Линдера — и лидер оппозиционной ХДС Мерц. Из системных политиков в плюсе только министр обороны Борис Писториус (главная звезда СДПГ) и баварский премьер Зедер. Если это не кризис доверия к системным политикам, то что это?При этом до очередных выборов в бундестаг еще два года. Но шансов, что правящая коалиция доживет до них, все меньше. А внешнеполитический курс кабинета Шольца на самых разных направлениях — от украинского до ближеневосточного — еще больше подрывает позиции коалиции. Простой заменой канцлера или сменой коалиции ситуацию не исправить, а ведь чуть больше чем через полгода предстоят выборы в Европарламент, которые станут еще одним ударом по партийной системе Германии. Главная проблема которой — падение доверия избирателей. И ее не решить попытками запугать их катастрофическими последствиями победы России на Украине — немцев все больше беспокоит поражение Германии. И вовсе не от Путина, а от несамостоятельности собственных элит.

https://ria.ru/20231009/ukraina-1901391482.html

https://ria.ru/20230812/germaniya-1889672642.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, в мире, россия, германия, украина