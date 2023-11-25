Мероприятия по эвакуация россиян из Газы продолжаются, заявили в МИД
МИД: большинство записавшихся на эвакуацию из Газы в Россию покинули анклав
© AP Photo / Leo CorreaВид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот
© AP Photo / Leo Correa
Вид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большинство записавшихся на эвакуацию из сектора Газа в Россию покинули территорию анклава, при этом был установлен контакт еще с десятками граждан, которые ранее не могли заявить о себе, сообщила РИА новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российские дипломаты совместно с МЧС России активно реализуют эвакуационные мероприятия. В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП "Рафах" временно закрыт для граждан всех стран", - сказала она, добавив, что после окончания гумпаузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен.
"Абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из сектора Газа в Россию покинули эту территорию и вывезены, но при этом установлен контакт еще с десятками граждан, которые ранее в связи с отключением электричества и блокировкой связи технически не могли заявить о себе", - указала Захарова.
По ее словам, "с ними работают наши дипломаты и сотрудники МЧС".
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"Все получают необходимую поддержку. Никто не будет оставлен без помощи. Эвакуационные мероприятия не завершены, работа продолжается", - заключила официальный представитель МИД РФ.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль, в свою очередь, освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины.