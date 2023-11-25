https://ria.ru/20231125/gaza-1911817367.html

Мероприятия по эвакуация россиян из Газы продолжаются, заявили в МИД

Мероприятия по эвакуация россиян из Газы продолжаются, заявили в МИД - РИА Новости, 25.11.2023

Мероприятия по эвакуация россиян из Газы продолжаются, заявили в МИД

Большинство записавшихся на эвакуацию из сектора Газа в Россию покинули территорию анклава, при этом был установлен контакт еще с десятками граждан, которые... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:13

2023-11-25T15:13

2023-11-25T15:45

россия

в мире

израиль

катар

мария захарова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хамас

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Большинство записавшихся на эвакуацию из сектора Газа в Россию покинули территорию анклава, при этом был установлен контакт еще с десятками граждан, которые ранее не могли заявить о себе, сообщила РИА новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российские дипломаты совместно с МЧС России активно реализуют эвакуационные мероприятия. В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП "Рафах" временно закрыт для граждан всех стран", - сказала она, добавив, что после окончания гумпаузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен."Абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из сектора Газа в Россию покинули эту территорию и вывезены, но при этом установлен контакт еще с десятками граждан, которые ранее в связи с отключением электричества и блокировкой связи технически не могли заявить о себе", - указала Захарова.По ее словам, "с ними работают наши дипломаты и сотрудники МЧС"."Все получают необходимую поддержку. Никто не будет оставлен без помощи. Эвакуационные мероприятия не завершены, работа продолжается", - заключила официальный представитель МИД РФ.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. В пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 мск) началось четырехдневное перемирие. В рамках первого этапа властям Израиля была передана группа из 13 израильских заложников - женщин и детей. Израиль, в свою очередь, освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины.

https://ria.ru/20231124/sdelka-1911743192.html

https://ria.ru/20231123/obmen-1911416344.html

россия

израиль

катар

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, израиль, катар, мария захарова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хамас