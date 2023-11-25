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Дебютные работы итальянских режиссеров показывают в Москве

Дебютные работы итальянских режиссеров показывают в Москве - РИА Новости, 25.11.2023

Дебютные работы итальянских режиссеров показывают в Москве

Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. представляет в Москве дебютные режиссерские работы. В первый уикенд, с 24 по 26 ноября, показы пройдут в музее... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:06

2023-11-25T15:06

2023-11-25T15:06

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. представляет в Москве дебютные режиссерские работы. В первый уикенд, с 24 по 26 ноября, показы пройдут в музее современного искусства "Гараж", на следующей неделе — в Итальянском Институте культуры."Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. <…> предлагает шесть фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами. Все картины фестиваля в Москве — дебютные или вторые работы итальянских режиссеров", — сообщается в социальных сетях Итальянского Института культуры в Москве.Смотр открыла первая режиссерская работа актрисы Каролины Кавалли "Аманда". Ранее мелодраму показали на Венецианском кинофестивале.Героине фильма 24 года, она только что вернулась домой после учебы за границей. Отношения с родителями не складываются, и нет друзей — что ее особенно печалит. Однажды Аманде приходится навестить Ребекку, с которой они проводили много времени в детстве. Теперь ее задача — убедить нелюдимую девушку, что они по-прежнему друзья.25 ноября в программе комедия "Спотти и я" Козимо Гомеса, главную роль в которой сыграл Филиппо Скотти, звезда "Руки бога" Паоло Соррентино.Маттео — молодой графический дизайнер в компании по производству мультфильмов. Он интроверт и, возвращаясь с работы, надевает костюм собаки Спотти. Однажды Маттео публикует объявление о поиске няни для собак, и на него откликается Эва — обаятельная, но довольно безответственная студентка. После первоначального смущения относительно истинной природы Спотти, между молодыми людьми начинаются особые отношения."С меня хватит!" — дебютный полный метр Моники Дуго, также исполнившей в фильме главную роль. Трагикомедию впервые показали на фестивале в Венеции, затем в Бразилии, а 26 ноября представят в Москве.Лиза не может справиться с шоком от внезапного ухода мужа и решает пожить в шкафу. Пережить боль и поверить в то, что жизнь хороша несмотря ни на что, ей помогают дети: подросток Свева и семилетний Паоло, который пересказывает ей услышанный на уроке факт, что черепахи с наступлением зимы тоже перемещаются в укромное местечко, чтобы набраться сил. Отсюда сравнение с этими рептилиями в оригинальном названии ленты "Come Le Tartarughe".После показов у зрителей будет возможность задать вопросы режиссерам по видеосвязи.Триллер Андреа Ди Стефано "Последняя ночь лейтенанта Аморе" успели оценить зрители Берлинале, а 1 декабря увидят и в России.В ночь накануне выхода на пенсию после 35 лет безупречной службы, во время которой ему ни разу не пришлось стрелять в человека, лейтенанта полиции Милана Франко Аморе (Пьерфранческо Фавино) вызывают на место преступления, где убит его лучший друг Дино. Как это связано с работой, которую несколько дней назад ему предложили, как повлияет на отношения с женой Вивианой и не лишит ли веры в людей — покажет эта длинная ночь.Трагикомедия Давиде Миннеллы "Идеальный ужин" расскажет о добродушном мафиози Кармине, который открыл ресторан для отмывания денег. Все меняется, когда он встречает повара-перфекционистку Консуэло. Общая страсть к еде и мечта получить звезду "Мишлен" дадут героям шанс на новую жизнь. Показ пройдет 2 декабря.Завершится фестиваль 3 декабря фильмом "Баллада о разбитой скорлупе" Федерики Бионди — четыре переплетающиеся истории, действие которых происходит в Апеннинских горах.

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новости культуры, кино и сериалы, пьерфранческо фавино, москва, гараж, паоло соррентино