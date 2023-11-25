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Спецборт МЧС доставил в Москву россиянку, раненую в секторе Газа - РИА Новости, 25.11.2023
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03:17 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/evakuatsiya-1911767745.html
Спецборт МЧС доставил в Москву россиянку, раненую в секторе Газа
Спецборт МЧС доставил в Москву россиянку, раненую в секторе Газа - РИА Новости, 25.11.2023
Спецборт МЧС доставил в Москву россиянку, раненую в секторе Газа
Среди эвакуированных из сектора Газа россиян, доставленных спецбортом МЧС в Домодедово в ночь на субботу, есть девушка, получившая ранение во время обострения... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T03:17
2023-11-25T03:17
общество
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
международная организация гражданской обороны
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
каир (город)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Среди эвакуированных из сектора Газа россиян, доставленных спецбортом МЧС в Домодедово в ночь на субботу, есть девушка, получившая ранение во время обострения палестино-израильского конфликта, рассказали РИА Новости в медицинских службах. По словам собеседника агентства, у девушки минно-взрывные травмы. В полете и по прибытию в аэропорт за ее состоянием наблюдали специалисты службы медицины катастроф. Ранее МЧС сообщило, что в ночь на субботу в Москве приземлился очередной спецборт, который доставил из Каира 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей, в том числе 55 детей. Всего, по данным ведомства, в Россию привезли более 760 человек, из них более 360 - дети. В министерстве уточнили, что оказание помощи соотечественникам продолжается совместно с МИД и представителями Международной организации гражданской обороны.
https://ria.ru/20231124/pomosch-1911471544.html
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россия
москва
каир (город)
сектор газа
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общество, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), международная организация гражданской обороны, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), сектор газа, палестина
Общество, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Домодедово (аэропорт), Международная организация гражданской обороны, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Каир (город), Сектор Газа, Палестина
Спецборт МЧС доставил в Москву россиянку, раненую в секторе Газа

Спецборт МЧС доставил в Москву россиянку, получившую ранение в секторе Газа

© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Среди эвакуированных из сектора Газа россиян, доставленных спецбортом МЧС в Домодедово в ночь на субботу, есть девушка, получившая ранение во время обострения палестино-израильского конфликта, рассказали РИА Новости в медицинских службах.
По словам собеседника агентства, у девушки минно-взрывные травмы. В полете и по прибытию в аэропорт за ее состоянием наблюдали специалисты службы медицины катастроф.
Подготовка к отправке в сектор Газа гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
МЧС доставило новую партию гуманитарной помощи в Газу
Вчера, 01:07
Ранее МЧС сообщило, что в ночь на субботу в Москве приземлился очередной спецборт, который доставил из Каира 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей, в том числе 55 детей. Всего, по данным ведомства, в Россию привезли более 760 человек, из них более 360 - дети.
В министерстве уточнили, что оказание помощи соотечественникам продолжается совместно с МИД и представителями Международной организации гражданской обороны.
Специалисты МЧС России на КПП Рафах в Египте оказывают поддержку гражданам России после их эвакуации из сектора Газы
В МЧС рассказали, сколько россиян пересекли КПП Рафах
Вчера, 00:49
 
ОбществоРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)Международная организация гражданской обороныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКаир (город)Сектор ГазаПалестина
 
 
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