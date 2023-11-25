https://ria.ru/20231125/evakuatsiya-1911767745.html

Спецборт МЧС доставил в Москву россиянку, раненую в секторе Газа

Спецборт МЧС доставил в Москву россиянку, раненую в секторе Газа - РИА Новости, 25.11.2023

Спецборт МЧС доставил в Москву россиянку, раненую в секторе Газа

Среди эвакуированных из сектора Газа россиян, доставленных спецбортом МЧС в Домодедово в ночь на субботу, есть девушка, получившая ранение во время обострения... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T03:17

2023-11-25T03:17

2023-11-25T03:17

общество

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

домодедово (аэропорт)

международная организация гражданской обороны

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

каир (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909527564_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_76f6be6306b0c820db133c9fbcc4996d.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Среди эвакуированных из сектора Газа россиян, доставленных спецбортом МЧС в Домодедово в ночь на субботу, есть девушка, получившая ранение во время обострения палестино-израильского конфликта, рассказали РИА Новости в медицинских службах. По словам собеседника агентства, у девушки минно-взрывные травмы. В полете и по прибытию в аэропорт за ее состоянием наблюдали специалисты службы медицины катастроф. Ранее МЧС сообщило, что в ночь на субботу в Москве приземлился очередной спецборт, который доставил из Каира 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей, в том числе 55 детей. Всего, по данным ведомства, в Россию привезли более 760 человек, из них более 360 - дети. В министерстве уточнили, что оказание помощи соотечественникам продолжается совместно с МИД и представителями Международной организации гражданской обороны.

https://ria.ru/20231124/pomosch-1911471544.html

https://ria.ru/20231124/gaza-1911470405.html

россия

москва

каир (город)

сектор газа

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), международная организация гражданской обороны, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, каир (город), сектор газа, палестина