https://ria.ru/20231125/evakuatsiya-1911759560.html
В Домодедово прибыла группа эвакуированных из сектора Газа россиян
В Домодедово прибыла группа эвакуированных из сектора Газа россиян - РИА Новости, 25.11.2023
В Домодедово прибыла группа эвакуированных из сектора Газа россиян
В Домодедово приземлился спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа 105 россиянами и их родственниками, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T00:24
2023-11-25T00:24
2023-11-25T10:55
россия
домодедово (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
общество
сектор газа
палестина
международная организация гражданской обороны
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Домодедово приземлился спецборт МЧС с эвакуированными из сектора Газа 105 россиянами и их родственниками, сообщило ведомство в Telegram-канале."Самолет МЧС России приземлился в аэропорту Домодедово. На борту — 105 россиян и членов их семей, включая 55 детей, эвакуированных из Газы <...>. Всего в Россию уже доставлено более 760 человек, из них свыше 360 детей", — говорится в публикации.Как уточнили РИА Новости в медицинских службах, среди эвакуированных есть девушка, получившая минно-взрывные травмы. В полете и по прибытии в аэропорт за ее состоянием наблюдали специалисты службы медицины катастроф.В МЧС уточнили, что соотечественникам продолжают оказывать помощь совместно с МИД и представителями Международной организации гражданской обороны.По данным внешнеполитического ведомства, всего за помощью в эвакуации из палестинского анклава обратились около 900 россиян и членов их семей.
https://ria.ru/20231124/pomosch-1911471544.html
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россия, домодедово (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество, сектор газа, палестина, международная организация гражданской обороны
Россия, Домодедово (аэропорт), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество, Сектор Газа, Палестина, Международная организация гражданской обороны
В Домодедово прибыла группа эвакуированных из сектора Газа россиян
МЧС: в Домодедово приземлился самолет с эвакуированными из Газы 105 россиянами