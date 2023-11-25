https://ria.ru/20231125/dtp-1911865487.html

На востоке Москвы проезжую часть освободили после ДТП с участием BMW

На востоке Москвы проезжую часть освободили после ДТП с участием BMW - РИА Новости, 25.11.2023

На востоке Москвы проезжую часть освободили после ДТП с участием BMW

Проезжая часть освобождена на Открытом шоссе в Москве после ДТП, где девушка за рулем BMW сбила троих пешеходов, сообщается в Telegram-канале дептранса. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T21:26

2023-11-25T21:26

2023-11-25T21:26

происшествия

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bmw x5

bmw 1

авто

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проезжая часть освобождена на Открытом шоссе в Москве после ДТП, где девушка за рулем BMW сбила троих пешеходов, сообщается в Telegram-канале дептранса. "Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении. Ранее в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы сообщалось, что три пешехода пострадали в результате ДТП на востоке Москвы, где автомобиль BMW под управлением девушки выехал на тротуар. Позже стало известно, что две женщины, предварительно, получили легкие телесные повреждения, один мужчина находится в состоянии средней тяжести.

https://ria.ru/20231125/dtp-1911802385.html

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