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На востоке Москвы проезжую часть освободили после ДТП с участием BMW - РИА Новости, 25.11.2023
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21:26 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/dtp-1911865487.html
На востоке Москвы проезжую часть освободили после ДТП с участием BMW
На востоке Москвы проезжую часть освободили после ДТП с участием BMW - РИА Новости, 25.11.2023
На востоке Москвы проезжую часть освободили после ДТП с участием BMW
Проезжая часть освобождена на Открытом шоссе в Москве после ДТП, где девушка за рулем BMW сбила троих пешеходов, сообщается в Telegram-канале дептранса. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T21:26
2023-11-25T21:26
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проезжая часть освобождена на Открытом шоссе в Москве после ДТП, где девушка за рулем BMW сбила троих пешеходов, сообщается в Telegram-канале дептранса. "Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении. Ранее в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы сообщалось, что три пешехода пострадали в результате ДТП на востоке Москвы, где автомобиль BMW под управлением девушки выехал на тротуар. Позже стало известно, что две женщины, предварительно, получили легкие телесные повреждения, один мужчина находится в состоянии средней тяжести.
https://ria.ru/20231125/dtp-1911802385.html
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происшествия, москва, bmw ag, bmw x5, bmw 1, авто
Происшествия, Москва, BMW AG, BMW X5, BMW 1, Авто
На востоке Москвы проезжую часть освободили после ДТП с участием BMW

На Открытом шоссе в Москве освобождена проезжая часть после ДТП с участием BMW

© Дептранс. Оперативно/TelegramДТП на Открытом шоссе в Москве
ДТП на Открытом шоссе в Москве
© Дептранс. Оперативно/Telegram
ДТП на Открытом шоссе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проезжая часть освобождена на Открытом шоссе в Москве после ДТП, где девушка за рулем BMW сбила троих пешеходов, сообщается в Telegram-канале дептранса.
«
"Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.
Ранее в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы сообщалось, что три пешехода пострадали в результате ДТП на востоке Москвы, где автомобиль BMW под управлением девушки выехал на тротуар. Позже стало известно, что две женщины, предварительно, получили легкие телесные повреждения, один мужчина находится в состоянии средней тяжести.
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