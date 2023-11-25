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В ДТП на востоке Москвы пострадали три пешехода
В ДТП на востоке Москвы пострадали три пешехода - РИА Новости, 25.11.2023
В ДТП на востоке Москвы пострадали три пешехода
Три пешехода пострадали в результате ДТП на востоке Москвы, где автомобиль BMW под управлением девушки выехал на тротуар, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T19:47
2023-11-25T19:47
2023-11-25T20:03
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Три пешехода пострадали в результате ДТП на востоке Москвы, где автомобиль BMW под управлением девушки выехал на тротуар, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы."На Открытом шоссе в районе дома 12 строение 2, девушка, управляя автомобилем "БМВ", не справилась с управлением и совершила наезд на троих пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пешехода - две женщины и мужчина, которых доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего, по факту дорожной аварии проводится проверка.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, две женщины, предварительно, получили легкие телесные повреждения, один мужчина находится в состоянии средней тяжести.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, bmw x5
Происшествия, Авто, Москва, BMW X5
В ДТП на востоке Москвы пострадали три пешехода
Три пешехода пострадали в ДТП с иномаркой на тротуаре на Открытом шоссе в Москве