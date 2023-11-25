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В ДТП на востоке Москвы пострадали три пешехода - РИА Новости, 25.11.2023
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19:47 25.11.2023 (обновлено: 20:03 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/dtp-1911854619.html
В ДТП на востоке Москвы пострадали три пешехода
В ДТП на востоке Москвы пострадали три пешехода - РИА Новости, 25.11.2023
В ДТП на востоке Москвы пострадали три пешехода
Три пешехода пострадали в результате ДТП на востоке Москвы, где автомобиль BMW под управлением девушки выехал на тротуар, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T19:47
2023-11-25T20:03
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Три пешехода пострадали в результате ДТП на востоке Москвы, где автомобиль BMW под управлением девушки выехал на тротуар, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы."На Открытом шоссе в районе дома 12 строение 2, девушка, управляя автомобилем "БМВ", не справилась с управлением и совершила наезд на троих пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пешехода - две женщины и мужчина, которых доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего, по факту дорожной аварии проводится проверка.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, две женщины, предварительно, получили легкие телесные повреждения, один мужчина находится в состоянии средней тяжести.
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происшествия, авто, москва, bmw x5
Происшествия, Авто, Москва, BMW X5
В ДТП на востоке Москвы пострадали три пешехода

Три пешехода пострадали в ДТП с иномаркой на тротуаре на Открытом шоссе в Москве

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Три пешехода пострадали в результате ДТП на востоке Москвы, где автомобиль BMW под управлением девушки выехал на тротуар, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
«
"На Открытом шоссе в районе дома 12 строение 2, девушка, управляя автомобилем "БМВ", не справилась с управлением и совершила наезд на троих пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пешехода - две женщины и мужчина, которых доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.
В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего, по факту дорожной аварии проводится проверка.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, две женщины, предварительно, получили легкие телесные повреждения, один мужчина находится в состоянии средней тяжести.
 
ПроисшествияАвтоМоскваBMW X5
 
 
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