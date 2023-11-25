https://ria.ru/20231125/dtp-1911795223.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области выросло до девяти

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области выросло до девяти - РИА Новости, 25.11.2023

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области выросло до девяти

Число пострадавших в ДТП пассажиров экскурсионного автобуса в Калужской области выросло до девяти человек - троим взрослым потребовалась медпомощь, сообщило... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T11:49

2023-11-25T11:49

2023-11-25T11:49

происшествия

авто

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП пассажиров экскурсионного автобуса в Калужской области выросло до девяти человек - троим взрослым потребовалась медпомощь, сообщило УМВД по региону. ДТП произошло в субботу в районе 10.00 мск на автодороге "Малоярославец-Боровск". По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan столкнулся с автобусом, который следовал из Калуги в Боровский район. Автобус съехал в кювет. Погиб водитель легкового авто. По первоначальным данным, пострадали шесть несовершеннолетних, которые ехали в автобусе. Согласно информации прокуратуры Калужской области, автобус с детьми - экскурсионный. "Уточнение: пострадали шесть несовершеннолетних и трое сопровождавших их взрослых, которые ехали в автобусе" - говорится в сообщении. Сообщается, что на месте ДТП работают специальные службы.

https://ria.ru/20231125/dtp-1911793382.html

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, калужская область