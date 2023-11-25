Число пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой выросло до девяти
© Фото : ГУМВД по Калужской областиНа месте ДТП с участием экскурсионного автобуса в Калужской области
© Фото : ГУМВД по Калужской области
На месте ДТП с участием экскурсионного автобуса в Калужской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП пассажиров экскурсионного автобуса в Калужской области выросло до девяти человек - троим взрослым потребовалась медпомощь, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло в субботу в районе 10.00 мск на автодороге "Малоярославец-Боровск". По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan столкнулся с автобусом, который следовал из Калуги в Боровский район. Автобус съехал в кювет. Погиб водитель легкового авто. По первоначальным данным, пострадали шесть несовершеннолетних, которые ехали в автобусе. Согласно информации прокуратуры Калужской области, автобус с детьми - экскурсионный.
"Уточнение: пострадали шесть несовершеннолетних и трое сопровождавших их взрослых, которые ехали в автобусе" - говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте ДТП работают специальные службы.