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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области выросло до девяти - РИА Новости, 25.11.2023
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11:49 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/dtp-1911795223.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области выросло до девяти - РИА Новости, 25.11.2023
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области выросло до девяти
Число пострадавших в ДТП пассажиров экскурсионного автобуса в Калужской области выросло до девяти человек - троим взрослым потребовалась медпомощь, сообщило... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:49
2023-11-25T11:49
происшествия
авто
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП пассажиров экскурсионного автобуса в Калужской области выросло до девяти человек - троим взрослым потребовалась медпомощь, сообщило УМВД по региону. ДТП произошло в субботу в районе 10.00 мск на автодороге "Малоярославец-Боровск". По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan столкнулся с автобусом, который следовал из Калуги в Боровский район. Автобус съехал в кювет. Погиб водитель легкового авто. По первоначальным данным, пострадали шесть несовершеннолетних, которые ехали в автобусе. Согласно информации прокуратуры Калужской области, автобус с детьми - экскурсионный. "Уточнение: пострадали шесть несовершеннолетних и трое сопровождавших их взрослых, которые ехали в автобусе" - говорится в сообщении. Сообщается, что на месте ДТП работают специальные службы.
https://ria.ru/20231125/dtp-1911793382.html
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происшествия, авто, калужская область
Происшествия, Авто, Калужская область
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области выросло до девяти

Число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом под Калугой выросло до девяти

© Фото : ГУМВД по Калужской областиНа месте ДТП с участием экскурсионного автобуса в Калужской области
На месте ДТП с участием экскурсионного автобуса в Калужской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : ГУМВД по Калужской области
На месте ДТП с участием экскурсионного автобуса в Калужской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП пассажиров экскурсионного автобуса в Калужской области выросло до девяти человек - троим взрослым потребовалась медпомощь, сообщило УМВД по региону.
ДТП произошло в субботу в районе 10.00 мск на автодороге "Малоярославец-Боровск". По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan столкнулся с автобусом, который следовал из Калуги в Боровский район. Автобус съехал в кювет. Погиб водитель легкового авто. По первоначальным данным, пострадали шесть несовершеннолетних, которые ехали в автобусе. Согласно информации прокуратуры Калужской области, автобус с детьми - экскурсионный.
"Уточнение: пострадали шесть несовершеннолетних и трое сопровождавших их взрослых, которые ехали в автобусе" - говорится в сообщении.
Сообщается, что на месте ДТП работают специальные службы.
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