https://ria.ru/20231125/chekhiya-1911835869.html
СМИ: главы обеих палат парламента Чехии прибыли в Киев
СМИ: главы обеих палат парламента Чехии прибыли в Киев - РИА Новости, 25.11.2023
СМИ: главы обеих палат парламента Чехии прибыли в Киев
Глава чешского сената (верхней палаты парламента) Милош Выстрчил и спикер нижней палаты Маркета Пекарова-Адамова прибыли в субботу поездом в Киев, где их должны РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T17:25
2023-11-25T17:25
2023-11-25T17:25
в мире
киев
украина
прага
владимир зеленский
руслан стефанчук
дмитрий песков
верховная рада украины
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ПРАГА, 25 ноя - РИА Новости. Глава чешского сената (верхней палаты парламента) Милош Выстрчил и спикер нижней палаты Маркета Пекарова-Адамова прибыли в субботу поездом в Киев, где их должны принять высшие руководители Украины, сообщило агентство ЧТК. "Представителей чешского парламента должны принять... Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, который ранее в этом месяце побывал с визитом в Праге. В состав чешской делегации входят также еще несколько представителей сената и нижней палаты парламента", - сообщило агентство. Ожидается, что чешские политики подтвердят в Киеве позицию своей страны, которая активно поддерживает вступление Украины в состав Евросоюза, в частности, начало официального переговорного процесса на эту тему еще в текущем году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале ноября усомнился в том, что обещания европейцев Киеву о вступлении Украины в ЕС реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, прага, владимир зеленский, руслан стефанчук, дмитрий песков, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Киев, Украина, Прага, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, Евросоюз
СМИ: главы обеих палат парламента Чехии прибыли в Киев
ЧТК: главы обеих палат парламента Чехии прибыли в Киев с однодневным визитом
ПРАГА, 25 ноя - РИА Новости. Глава чешского сената (верхней палаты парламента) Милош Выстрчил и спикер нижней палаты Маркета Пекарова-Адамова прибыли в субботу поездом в Киев, где их должны принять высшие руководители Украины, сообщило агентство ЧТК.
"Представителей чешского парламента должны принять... Владимир Зеленский
и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук
, который ранее в этом месяце побывал с визитом в Праге
. В состав чешской делегации входят также еще несколько представителей сената и нижней палаты парламента", - сообщило агентство.
Ожидается, что чешские политики подтвердят в Киеве позицию своей страны, которая активно поддерживает вступление Украины в состав Евросоюза, в частности, начало официального переговорного процесса на эту тему еще в текущем году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале ноября усомнился в том, что обещания европейцев Киеву о вступлении Украины в ЕС реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".
Чехия выступит против антироссийского шага Запада, пишут СМИ