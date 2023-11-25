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СМИ: главы обеих палат парламента Чехии прибыли в Киев - РИА Новости, 25.11.2023
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17:25 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/chekhiya-1911835869.html
СМИ: главы обеих палат парламента Чехии прибыли в Киев
СМИ: главы обеих палат парламента Чехии прибыли в Киев - РИА Новости, 25.11.2023
СМИ: главы обеих палат парламента Чехии прибыли в Киев
Глава чешского сената (верхней палаты парламента) Милош Выстрчил и спикер нижней палаты Маркета Пекарова-Адамова прибыли в субботу поездом в Киев, где их должны РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T17:25
2023-11-25T17:25
в мире
киев
украина
прага
владимир зеленский
руслан стефанчук
дмитрий песков
верховная рада украины
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ПРАГА, 25 ноя - РИА Новости. Глава чешского сената (верхней палаты парламента) Милош Выстрчил и спикер нижней палаты Маркета Пекарова-Адамова прибыли в субботу поездом в Киев, где их должны принять высшие руководители Украины, сообщило агентство ЧТК. "Представителей чешского парламента должны принять... Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, который ранее в этом месяце побывал с визитом в Праге. В состав чешской делегации входят также еще несколько представителей сената и нижней палаты парламента", - сообщило агентство. Ожидается, что чешские политики подтвердят в Киеве позицию своей страны, которая активно поддерживает вступление Украины в состав Евросоюза, в частности, начало официального переговорного процесса на эту тему еще в текущем году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале ноября усомнился в том, что обещания европейцев Киеву о вступлении Украины в ЕС реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".
https://ria.ru/20231125/razreshenie-1911771837.html
киев
украина
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в мире, киев, украина, прага, владимир зеленский, руслан стефанчук, дмитрий песков, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Киев, Украина, Прага, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины, Евросоюз
СМИ: главы обеих палат парламента Чехии прибыли в Киев

ЧТК: главы обеих палат парламента Чехии прибыли в Киев с однодневным визитом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве.
Здание министерства иностранных дел в Киеве. - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел в Киеве.. Архивное фото
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ПРАГА, 25 ноя - РИА Новости. Глава чешского сената (верхней палаты парламента) Милош Выстрчил и спикер нижней палаты Маркета Пекарова-Адамова прибыли в субботу поездом в Киев, где их должны принять высшие руководители Украины, сообщило агентство ЧТК.
"Представителей чешского парламента должны принять... Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, который ранее в этом месяце побывал с визитом в Праге. В состав чешской делегации входят также еще несколько представителей сената и нижней палаты парламента", - сообщило агентство.
Ожидается, что чешские политики подтвердят в Киеве позицию своей страны, которая активно поддерживает вступление Украины в состав Евросоюза, в частности, начало официального переговорного процесса на эту тему еще в текущем году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале ноября усомнился в том, что обещания европейцев Киеву о вступлении Украины в ЕС реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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Вчера, 05:51
 
В миреКиевУкраинаПрагаВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукДмитрий ПесковВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
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