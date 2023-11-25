https://ria.ru/20231125/chekhiya-1911835869.html

СМИ: главы обеих палат парламента Чехии прибыли в Киев

СМИ: главы обеих палат парламента Чехии прибыли в Киев - РИА Новости, 25.11.2023

СМИ: главы обеих палат парламента Чехии прибыли в Киев

Глава чешского сената (верхней палаты парламента) Милош Выстрчил и спикер нижней палаты Маркета Пекарова-Адамова прибыли в субботу поездом в Киев, где их должны РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T17:25

2023-11-25T17:25

2023-11-25T17:25

в мире

киев

украина

прага

владимир зеленский

руслан стефанчук

дмитрий песков

верховная рада украины

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ПРАГА, 25 ноя - РИА Новости. Глава чешского сената (верхней палаты парламента) Милош Выстрчил и спикер нижней палаты Маркета Пекарова-Адамова прибыли в субботу поездом в Киев, где их должны принять высшие руководители Украины, сообщило агентство ЧТК. "Представителей чешского парламента должны принять... Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, который ранее в этом месяце побывал с визитом в Праге. В состав чешской делегации входят также еще несколько представителей сената и нижней палаты парламента", - сообщило агентство. Ожидается, что чешские политики подтвердят в Киеве позицию своей страны, которая активно поддерживает вступление Украины в состав Евросоюза, в частности, начало официального переговорного процесса на эту тему еще в текущем году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале ноября усомнился в том, что обещания европейцев Киеву о вступлении Украины в ЕС реальны, он сравнил их с "морковкой, которая привязана впереди повозки".

https://ria.ru/20231125/razreshenie-1911771837.html

киев

украина

прага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, прага, владимир зеленский, руслан стефанчук, дмитрий песков, верховная рада украины, евросоюз