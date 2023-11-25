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В Финляндию из России за день прибыли 55 беженцев из Алжира, Индии и Египта - РИА Новости, 25.11.2023
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22:04 25.11.2023 (обновлено: 22:18 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/bezhentsy-1911868548.html
В Финляндию из России за день прибыли 55 беженцев из Алжира, Индии и Египта
В Финляндию из России за день прибыли 55 беженцев из Алжира, Индии и Египта - РИА Новости, 25.11.2023
В Финляндию из России за день прибыли 55 беженцев из Алжира, Индии и Египта
В субботу на единственный работающий пункт пересечения границы между Финляндией, ЕС и Россией прибыли 55 лиц, запросивших убежище, сообщает пограничный отряд... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T22:04
2023-11-25T22:18
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 ноя – РИА Новости. В субботу на единственный работающий пункт пересечения границы между Финляндией, ЕС и Россией прибыли 55 лиц, запросивших убежище, сообщает пограничный отряд Лапландии. Единственным пунктом пересечения границы через сухопутную границу между Финляндией, ЕС и Россией остается Райа-Йоосеппи - Лотта, финская часть которого работает с понедельника по воскресенье с 10 до 14 часов. "Сегодня, в субботу, 25 ноября 2023 года, группа из 55 человек из России прибыла на международный погранпереход Райа-Йоосеппи. Границу страны люди пересекали на велосипедах. Люди были из Алжира, Египта, Индии, Ирака, Йемена, Марокко и Сирии. На пограничном досмотре люди заявили, что просят убежища в Финляндии. Среди заявителей были две женщины и один ребенок, остальные заявители были мужчинами", - говорится в сообщении. Решением правительства Финляндии из восьми пограничных переходов на сухопутной границе между Финляндией и Россией закрыты семь из них в связи с неконтролируемым прибытием граждан третьих стран. Решение о закрытии КПП действительно до 23 декабря 2023 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко. В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
https://ria.ru/20231125/finlyandiya-1911801815.html
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в мире, россия, финляндия, москва, александр грушко, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Александр Грушко, Дмитрий Песков, Евросоюз
В Финляндию из России за день прибыли 55 беженцев из Алжира, Индии и Египта

На единственный открытый на границе Финляндии с Россией КПП прибыли 55 беженцев

© AP Photo / Sergei GritsНа границе Финляндии и России
На границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Sergei Grits
На границе Финляндии и России. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 ноя – РИА Новости. В субботу на единственный работающий пункт пересечения границы между Финляндией, ЕС и Россией прибыли 55 лиц, запросивших убежище, сообщает пограничный отряд Лапландии.
Единственным пунктом пересечения границы через сухопутную границу между Финляндией, ЕС и Россией остается Райа-Йоосеппи - Лотта, финская часть которого работает с понедельника по воскресенье с 10 до 14 часов.
«
"Сегодня, в субботу, 25 ноября 2023 года, группа из 55 человек из России прибыла на международный погранпереход Райа-Йоосеппи. Границу страны люди пересекали на велосипедах. Люди были из Алжира, Египта, Индии, Ирака, Йемена, Марокко и Сирии. На пограничном досмотре люди заявили, что просят убежища в Финляндии. Среди заявителей были две женщины и один ребенок, остальные заявители были мужчинами", - говорится в сообщении.
Решением правительства Финляндии из восьми пограничных переходов на сухопутной границе между Финляндией и Россией закрыты семь из них в связи с неконтролируемым прибытием граждан третьих стран. Решение о закрытии КПП действительно до 23 декабря 2023 года.
Финский пограничник стоит на пограничном пункте Нуйямаа на российско-финской границе - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Финляндия отказалась от политического диалога с Россией по поводу границы
Вчера, 13:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.
Обстановка на КПП Салла в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
В Мурманской области рассказали об обстановке на закрытом пункте пропуска
24 ноября, 16:09
 
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