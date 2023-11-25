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Астраханская область передала беспилотники в зону СВО - РИА Новости, 25.11.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
16:09 25.11.2023 (обновлено: 16:18 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/bespilotniki-1911825450.html
Астраханская область передала беспилотники в зону СВО
Астраханская область передала беспилотники в зону СВО - РИА Новости, 25.11.2023
Астраханская область передала беспилотники в зону СВО
Астраханская область передала военнослужащим в зону спецоперации беспилотники, рации и другую технику, сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T16:09
2023-11-25T16:18
астраханская область
астраханская область
украина
россия
игорь бабушкин
нато
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Астраханская область передала военнослужащим в зону спецоперации беспилотники, рации и другую технику, сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. &quot;Передали военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО, беспилотники, рации и генераторы&quot;, - написал губернатор.Он отметил, что вся техника закуплена по запросу самих бойцов. "Мы неизменно с начала специальной военной операции поддерживаем наших военнослужащих. Знаю, что в военной части, куда отправляется техника, служат много астраханцев. Эта помощь, наверное, малая часть того, что мы можем для них сделать сейчас", - добавил губернатор. Он подчеркнул, что региональное правительство продолжит поддерживать военнослужащих до полной Победы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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астраханская область, украина, россия, игорь бабушкин, нато
Астраханская область, Астраханская область, Украина, Россия, Игорь Бабушкин, НАТО

Астраханская область передала беспилотники в зону СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПульт управления беспилотником
Пульт управления беспилотником - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Пульт управления беспилотником. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Астраханская область передала военнослужащим в зону спецоперации беспилотники, рации и другую технику, сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.
«

"Передали военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО, беспилотники, рации и генераторы", - написал губернатор.

Он отметил, что вся техника закуплена по запросу самих бойцов. "Мы неизменно с начала специальной военной операции поддерживаем наших военнослужащих. Знаю, что в военной части, куда отправляется техника, служат много астраханцев. Эта помощь, наверное, малая часть того, что мы можем для них сделать сейчас", - добавил губернатор.
Он подчеркнул, что региональное правительство продолжит поддерживать военнослужащих до полной Победы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Астраханская областьАстраханская областьУкраинаРоссияИгорь БабушкинНАТО
 
 
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