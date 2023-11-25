https://ria.ru/20231125/bespilotniki-1911825450.html

Астраханская область передала беспилотники в зону СВО

Астраханская область передала беспилотники в зону СВО - РИА Новости, 25.11.2023

Астраханская область передала беспилотники в зону СВО

Астраханская область передала военнослужащим в зону спецоперации беспилотники, рации и другую технику, сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T16:09

2023-11-25T16:09

2023-11-25T16:18

астраханская область

астраханская область

украина

россия

игорь бабушкин

нато

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - РИА Новости. Астраханская область передала военнослужащим в зону спецоперации беспилотники, рации и другую технику, сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. "Передали военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО, беспилотники, рации и генераторы", - написал губернатор.Он отметил, что вся техника закуплена по запросу самих бойцов. "Мы неизменно с начала специальной военной операции поддерживаем наших военнослужащих. Знаю, что в военной части, куда отправляется техника, служат много астраханцев. Эта помощь, наверное, малая часть того, что мы можем для них сделать сейчас", - добавил губернатор. Он подчеркнул, что региональное правительство продолжит поддерживать военнослужащих до полной Победы. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231124/nagrady-1911490384.html

астраханская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

астраханская область, украина, россия, игорь бабушкин, нато