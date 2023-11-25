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Президент Швейцарии прибыл в Киев - РИА Новости, 25.11.2023
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10:55 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/berse-1911789591.html
Президент Швейцарии прибыл в Киев
Президент Швейцарии прибыл в Киев - РИА Новости, 25.11.2023
Президент Швейцарии прибыл в Киев
Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил, что в субботу прибыл в Киев, чтобы принять участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T10:55
2023-11-25T10:55
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил, что в субботу прибыл в Киев, чтобы принять участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и встретиться с Владимиром Зеленским. "Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности", - написал Берсе в соцсети Х, добавив, что встретится с Зеленским.
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в мире, киев, швейцария
В мире, Киев, Швейцария
Президент Швейцарии прибыл в Киев

Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев для участия в саммите

© Фото : Swiss Embassy KyivПрезидент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев
Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : Swiss Embassy Kyiv
Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил, что в субботу прибыл в Киев, чтобы принять участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и встретиться с Владимиром Зеленским.
"Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности", - написал Берсе в соцсети Х, добавив, что встретится с Зеленским.
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