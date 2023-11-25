https://ria.ru/20231125/berse-1911789591.html
Президент Швейцарии прибыл в Киев
Президент Швейцарии прибыл в Киев - РИА Новости, 25.11.2023
Президент Швейцарии прибыл в Киев
Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил, что в субботу прибыл в Киев, чтобы принять участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T10:55
2023-11-25T10:55
2023-11-25T10:55
в мире
киев
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911789150_0:0:2045:1150_1920x0_80_0_0_177f9464d42c3cab6d3927af342cd797.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил, что в субботу прибыл в Киев, чтобы принять участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и встретиться с Владимиром Зеленским. "Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности", - написал Берсе в соцсети Х, добавив, что встретится с Зеленским.
https://ria.ru/20231117/shveytsariya-1910135732.html
киев
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911789150_248:0:1781:1150_1920x0_80_0_0_e30dddc7541cf816ad09aa3ea59ebc36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, швейцария
Президент Швейцарии прибыл в Киев
Президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев для участия в саммите
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил
, что в субботу прибыл в Киев, чтобы принять участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и встретиться с Владимиром Зеленским.
"Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности", - написал Берсе в соцсети Х, добавив, что встретится с Зеленским.
Посольство России заявило, что нейтралитет Швейцарии ушел в прошлое