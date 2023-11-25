https://ria.ru/20231125/berse-1911789591.html

Президент Швейцарии прибыл в Киев

Президент Швейцарии прибыл в Киев - РИА Новости, 25.11.2023

Президент Швейцарии прибыл в Киев

Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил, что в субботу прибыл в Киев, чтобы принять участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T10:55

2023-11-25T10:55

2023-11-25T10:55

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Швейцарии Ален Берсе сообщил, что в субботу прибыл в Киев, чтобы принять участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и встретиться с Владимиром Зеленским. "Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности", - написал Берсе в соцсети Х, добавив, что встретится с Зеленским.

https://ria.ru/20231117/shveytsariya-1910135732.html

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Влада Копылова

в мире, киев, швейцария