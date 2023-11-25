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Брянские спасатели вытащили из реки двух попавших под лед байдарочников - РИА Новости, 25.11.2023
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Хорошие новости
 
18:36 25.11.2023 (обновлено: 21:17 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/baydarochniki-1911843715.html
Брянские спасатели вытащили из реки двух попавших под лед байдарочников
Брянские спасатели вытащили из реки двух попавших под лед байдарочников - РИА Новости, 25.11.2023
Брянские спасатели вытащили из реки двух попавших под лед байдарочников
Брянские спасатели вытащили из реки Десна двух мужчин, перевернувшихся на байдарке, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T18:36
2023-11-25T21:17
хорошие новости
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брянская область
бежицкий район
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Брянские спасатели вытащили из реки Десна двух мужчин, перевернувшихся на байдарке, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Отмечается, что ранее сегодня диспетчеры получили сигнал от очевидцев о том, что в реке в Бежицком районе Брянска находятся два человека. К месту происшествия направили пожарно-спасательные расчеты и сотрудников Брянского пожарно-спасательного центра.&quot;По прибытии установлено, что двое мужчин сплавлялись на байдарке по реке. В какой-то момент лодка столкнулась со льдом и перевернулась, оба человека оказались в воде. Благодаря тому, что они находились в спасательных жилетах, они смогли дождаться помощи спасателей&quot;, — говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети &quot;ВКонтакте&quot;.Уточняется, что мужчины находились в окружении большого количества льда. Специалисты скинули им спасательные круги, после чего извлекли пострадавших из воды и передали медикам.ГУ МЧС по Брянской области предупредило местных жителей, что сейчас выходить на лед и плавать на лодках крайне опасно. В ведомстве также напомнили, что в случае происшествия на воде для вызова спасателей необходимо звонить по телефону 101, для вызова экстренных оперативных служб — 112.
https://ria.ru/20231124/trassa-1911548010.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область, бежицкий район
Хорошие новости, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Брянская область, Бежицкий район
Брянские спасатели вытащили из реки двух попавших под лед байдарочников

Брянские спасатели вытащили из Десны двух перевернувшихся на байдарке мужчин

© Фото : ГУ МЧС России по Брянской области Брянские спасатели вытащили из реки Десна двух перевернувшихся на байдарке мужчин
Брянские спасатели вытащили из реки Десна двух перевернувшихся на байдарке мужчин - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Брянской области
Брянские спасатели вытащили из реки Десна двух перевернувшихся на байдарке мужчин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Брянские спасатели вытащили из реки Десна двух мужчин, перевернувшихся на байдарке, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Отмечается, что ранее сегодня диспетчеры получили сигнал от очевидцев о том, что в реке в Бежицком районе Брянска находятся два человека. К месту происшествия направили пожарно-спасательные расчеты и сотрудников Брянского пожарно-спасательного центра.
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«

"По прибытии установлено, что двое мужчин сплавлялись на байдарке по реке. В какой-то момент лодка столкнулась со льдом и перевернулась, оба человека оказались в воде. Благодаря тому, что они находились в спасательных жилетах, они смогли дождаться помощи спасателей", — говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что мужчины находились в окружении большого количества льда. Специалисты скинули им спасательные круги, после чего извлекли пострадавших из воды и передали медикам.
ГУ МЧС по Брянской области предупредило местных жителей, что сейчас выходить на лед и плавать на лодках крайне опасно. В ведомстве также напомнили, что в случае происшествия на воде для вызова спасателей необходимо звонить по телефону 101, для вызова экстренных оперативных служб — 112.
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Хорошие новостиПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Брянская областьБежицкий район
 
 
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