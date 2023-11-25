https://ria.ru/20231125/baydarochniki-1911843715.html

Брянские спасатели вытащили из реки двух попавших под лед байдарочников

Брянские спасатели вытащили из реки двух попавших под лед байдарочников - РИА Новости, 25.11.2023

Брянские спасатели вытащили из реки двух попавших под лед байдарочников

Брянские спасатели вытащили из реки Десна двух мужчин, перевернувшихся на байдарке, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T18:36

2023-11-25T18:36

2023-11-25T21:17

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россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брянская область

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Брянские спасатели вытащили из реки Десна двух мужчин, перевернувшихся на байдарке, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.Отмечается, что ранее сегодня диспетчеры получили сигнал от очевидцев о том, что в реке в Бежицком районе Брянска находятся два человека. К месту происшествия направили пожарно-спасательные расчеты и сотрудников Брянского пожарно-спасательного центра."По прибытии установлено, что двое мужчин сплавлялись на байдарке по реке. В какой-то момент лодка столкнулась со льдом и перевернулась, оба человека оказались в воде. Благодаря тому, что они находились в спасательных жилетах, они смогли дождаться помощи спасателей", — говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".Уточняется, что мужчины находились в окружении большого количества льда. Специалисты скинули им спасательные круги, после чего извлекли пострадавших из воды и передали медикам.ГУ МЧС по Брянской области предупредило местных жителей, что сейчас выходить на лед и плавать на лодках крайне опасно. В ведомстве также напомнили, что в случае происшествия на воде для вызова спасателей необходимо звонить по телефону 101, для вызова экстренных оперативных служб — 112.

https://ria.ru/20231124/trassa-1911548010.html

https://ria.ru/20231120/inomarki-1910606503.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область, бежицкий район