https://ria.ru/20231125/ataki-1911809028.html
На Купянском направлении отразили две украинские атаки
На Купянском направлении отразили две украинские атаки - РИА Новости, 25.11.2023
На Купянском направлении отразили две украинские атаки
ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на купянском направлении, уничтожили до 110 военных ВСУ и четыре единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:10
2023-11-25T14:10
2023-11-25T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_43d2a512c780aa478e266814b104c88d.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на купянском направлении, уничтожили до 110 военных ВСУ и четыре единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России. "На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в ходе активных действий отражены две атаки штурмовых групп противника. Также нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231125/ukraina-1911807481.html
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908715416_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_eac7fee935581d15c0a8d3b43472f256.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
На Купянском направлении отразили две украинские атаки
На Купянском направлении отразили две атаки ВСУ, уничтожив до 110 военных