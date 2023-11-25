https://ria.ru/20231125/ataki-1911809028.html

На Купянском направлении отразили две украинские атаки

На Купянском направлении отразили две украинские атаки - РИА Новости, 25.11.2023

На Купянском направлении отразили две украинские атаки

ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на купянском направлении, уничтожили до 110 военных ВСУ и четыре единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:10

2023-11-25T14:10

2023-11-25T14:10

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на купянском направлении, уничтожили до 110 военных ВСУ и четыре единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России. "На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в ходе активных действий отражены две атаки штурмовых групп противника. Также нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231125/ukraina-1911807481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина