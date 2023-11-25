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На Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 25.11.2023 (обновлено: 14:13 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/ataka-1911808403.html
На Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ
На Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023
На Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ
ВС РФ на краснолиманском направлении за сутки отразили одну атаку противника, ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и три единицы техники, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:06
2023-11-25T14:13
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. ВС РФ на краснолиманском направлении за сутки отразили одну атаку противника, ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и три единицы техники, сообщили в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 5-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Петровского в ЛНР."Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих и два пикапа", - уточнили в Минобороны.
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ

На Краснолиманском направлении отразили атаку нацгвардии Украины

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. ВС РФ на краснолиманском направлении за сутки отразили одну атаку противника, ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и три единицы техники, сообщили в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 5-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, поражены живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Петровского в ЛНР.
"Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих и два пикапа", - уточнили в Минобороны.
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