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На Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ
На Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023
На Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ
ВС РФ на краснолиманском направлении за сутки отразили одну атаку противника, ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и три единицы техники, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:06
2023-11-25T14:06
2023-11-25T14:13
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. ВС РФ на краснолиманском направлении за сутки отразили одну атаку противника, ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и три единицы техники, сообщили в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 5-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Петровского в ЛНР."Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих и два пикапа", - уточнили в Минобороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ
На Краснолиманском направлении отразили атаку нацгвардии Украины