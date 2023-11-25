https://ria.ru/20231125/ataka-1911808403.html

На Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ

На Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023

На Краснолиманском направлении отразили атаку штурмовой группы ВСУ

ВС РФ на краснолиманском направлении за сутки отразили одну атаку противника, ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и три единицы техники, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:06

2023-11-25T14:06

2023-11-25T14:13

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. ВС РФ на краснолиманском направлении за сутки отразили одну атаку противника, ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и три единицы техники, сообщили в Минобороны России."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 5-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражены живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ в районе Петровского в ЛНР."Потери ВСУ составили до 55-ти военнослужащих и два пикапа", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20231125/plan-1911796452.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность