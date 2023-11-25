https://ria.ru/20231125/aeroflot-1911842873.html

Экспозиция Аэрофлота на выставке "Россия": авиадостижения, лекции и игры

Экспозиция Аэрофлота на выставке "Россия": авиадостижения, лекции и игры - РИА Новости, 25.11.2023

Экспозиция Аэрофлота на выставке "Россия": авиадостижения, лекции и игры

Интерактивный стенд Аэрофлота начал работу в субботу в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. На открытии сотрудники национального... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T18:46

2023-11-25T18:46

2023-11-25T19:14

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россия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Интерактивный стенд Аэрофлота начал работу в субботу в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. На открытии сотрудники национального авиаперевозчика поделились секретами своей профессии, а гости выставки смогли ближе познакомиться с компанией, ее историей и достижениями с помощью интерактивных развлечений. Подробнее об открытии экспозиции в материале РИА Новости. Аэрофлот показывает свои достижения в павильоне №15 "Поволжье" в рамках масштабной экспозиции Минтранса РФ "Россия в движении". В торжественном открытии стенда приняли участие первый первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, министр транспорта России Виталий Савельев, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров и генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский. В день открытия посетителей павильона встречали действующие бортпроводники и пилоты авиакомпании, которые поделились с гостями секретами авиационных профессий, а также рассказали об экспозиции Аэрофлота. "Для того, чтобы быть пилотом, нужно быть смелым, мужественным человеком. Уметь нести ответственность за то, что ты делаешь и за принятые тобой решения. Девушкам, в первую очередь, нужно не бояться и уметь слушать себя. Особенно, если эта профессия желание всей твоей жизни - нужно сражаться, идти до конца и бороться за свою мечту. Необходимо также чувствовать самолет, свою профессию, доверять себе и своим коллегам. У нас чудесный, красивый и красочный стенд. Здесь много людей, много эмоций, представлены новые интересные и необычные форматы активностей. В общем – Аэрофлот как всегда на высоте", - сказала журналистам второй пилот Airbus A320 Людмила Хамитова.Интерактивная экспозиция Уникальная конструкция экспозиции "Аэрофлота" оборудована экранами, на которых демонстрируются видеоматериалы об истории и планах крупнейшей авиакомпании страны и о лучших работниках Аэрофлота, которые своим ежедневным трудом создают будущее отечественной гражданской авиации. На экранах - сюжеты о работе Аэрофлота по импортозамещению, социальные ролики о поддержке авиакомпанией спорта и молодежи, о ее благотворительной деятельности и многом другом. Серия роликов "Лица" посвящена сотрудникам Аэрофлота, тем, кто совершил героические поступки, исполняя свои должностные обязанности. Также можно будет познакомиться с видеоисторией Аэрофлота - от прошлого к будущему. На стенде авиакомпании гостей привлекают тач-панели. Одна из них - с историческим контентом, своего рода "интерактивный музей" Аэрофлота. Еще одна тач-панель в игровой форме знакомит маленьких посетителей с историческим парком самолетов авиаперевозчика и позволяет отправиться в виртуальный полет к самым интересным местам России. А на память о посещении выставки можно сфотографироваться в тематической фотозоне с дополненной реальностью. В рамках календаря мероприятий на протяжении всей выставки гостей стенда ожидают лекции об авиационных профессиях и о работе различных подразделений авиакомпании, дефиле ретроуниформы и многое другое. Одна из лекций, на которой о своей профессии расскажут бортпроводники, запланирована на 6 декабря и приурочена к Международному дню гражданской авиации, который ежегодно отмечается 7 декабря. Виртуальные полеты В секторе авиации выставки Минтранса "Россия в движении", где расположен стенд Аэрофлота, также представлены познавательные развлечения от аэропортов страны. Например, АО УК "Аэропорты регионов", осуществляющее управление региональными аэропортами на территории России, представляет интерактивный стенд, где можно создать свой виртуальный самолет и полетать над аэропортом на Камчатке. "Выставку посещает широкая публика, приходят семьи с детьми, поэтому мы хотели дать возможность всем посетителям в игровой форме познакомиться с компанией и нашими проектами. Здесь можно "прикоснуться к небу" и поднять в воздух свой российский самолет МС-21, раскрасив его с помощью раскраски-прообраза. Затем с помощью технологии дополненной реальности запустить его в виртуальном пространстве. Самолет взлетает из пассажирского терминала нового аэропорта Петропавловска-Камчатского, который будет запущен в декабре 2024 года. Таким образом, можно немного заглянуть в будущее", - рассказал РИА Новости директор по стратегическим коммуникациям компании "Аэропорты регионов" Евгений Красиков. Еще одна интересная экспозиция другого аэропорта России представляет макет бумажного самолетика, который путешествует по терминалу аэропорта и знакомит гостей выставки с информацией о воздушной гавани. Поможет в этом виртуальный помощник - бордер-колли Алиса, которая является символом аэропорта. Экспозиция "Россия в движении" Впервые в новейшей истории в павильоне № 15 на ВДНХ представлены достижения всей транспортной индустрии, транспортные, инфраструктурные и логистические проекты от Камчатки до Калининграда. Отражены все сферы деятельности Минтранса: воздушный, железнодорожный, морской и внутренний водный транспорт, строительство дорог и инфраструктурных объектов, дорожное хозяйство, цифровизация, лизинг и безопасность. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231125/vystavka-1911807622.html

россия

камчатка

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, камчатка, петропавловск-камчатский, виталий савельев, андрей белоусов, аэрофлот, аэропорты регионов, мс-21, airbus a320